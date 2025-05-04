'Gazeteci' İbrahim Karagül'ün Özgür Özel'e saldırılması hakkındaki sözlerine tepki yağıyor! "Bunları hak etti"

Dün hayatını kaybeden TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder adına bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze töreni düzenlendi. CHP lideri Özgür Özel'in de katıldığı tören çıkışında gerçekleşen çirkin saldırı sosyal medyada gündem oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRI SONRASI ÇİRKİN SÖZLER: "BU ADAM SÜREKLİ DAYAK YİYOR"

Tokatlı saldırı görüntüleri sosyal medyada çok konuşulurken İbrahim Karagül'ün o anları alıntılayarak yazdıkları tepki çekti. Karagül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu adam sürekli bir yerlerde dayak yiyor. Ya ayağını kırıyorlar ya yüzüne tokat atıyorlar. İnsanın bazen bunları hak etti diyesi geliyor” ifadelerini kullandı.

CHP'LİLERİN YANI SIRA AK PARTİLİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu paylaşıma CHP'liler değil sosyal medyada AK Partili olduğunu ifade eden kullanıcılar da tepki gösterdi. İbrahim Karagül, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Özgür Özel'e saldıran kişinin 2004 yılında cinnet geçirerek kendi çocuklarını katleden Selçuk Tengioğlu olduğu ortaya çıktı. Söz konusu şahsın uyuşturucu madde kullanmak ve içmekten ötürü de dosyasının olduğu belirtildi.