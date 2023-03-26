Gazi maaşı ne kadar oldu? Gazi maaşları arttırıldı mı? Bakan Bilgin duyurdu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gazi aylıklarında da değişiklikler yapılacağını söyledi. Meclis'e konuyla ilgili çalışma sunulduğunu belirten Bilgin, gazilere ödenen aylıkların arttırılacağını açıkladı. Peki Gazi maaşı ne kadar oldu? Gazi maaşları arttırıldı mı? İşte detaylar...

GAZİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını ve aylık farklılıklarını ortadan kaldırdıklarını açıkladı.

Bakan Bilgin açıklamayı resmi Twitter hesabından yaptı.

GAZİ MAAŞLARI ARTTIRILDI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir son dakika açıklaması yaparak gazi aylıklarının yükseltildiğini açıkladı.

Bilgin açıklamasında, "Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.



