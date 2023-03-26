FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gazi maaşı ne kadar oldu? Gazi maaşları arttırıldı mı? Bakan Bilgin duyurdu!

Gazi maaşı ne kadar oldu? Gazi maaşları arttırıldı mı? Bakan Bilgin duyurdu!

26.03.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi maaşı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in gazi maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklama sonrasında 'Gazi maaşı ne kadar?', 'Gazi maaşı 2023' gibi konular sorgulanıyor. Gazi,savaşa katılmış askerlere verilen unvan demektir. Peki Gazi maaşı ne kadar oldu? Gazi maaşları arttırıldı mı? Bakan Bilgin'den açıklama geldi. İşte detaylar...

Gazi maaşı ne kadar oldu? Gazi maaşları arttırıldı mı? Bakan Bilgin duyurdu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gazi aylıklarında da değişiklikler yapılacağını söyledi. Meclis'e konuyla ilgili çalışma sunulduğunu belirten Bilgin, gazilere ödenen aylıkların arttırılacağını açıkladı. Peki Gazi maaşı ne kadar oldu? Gazi maaşları arttırıldı mı? İşte detaylar...

GAZİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını ve aylık farklılıklarını ortadan kaldırdıklarını açıkladı.

vergi-affi-basvurusu-icin-son-tarih-belli-oldu-vergi-affi-hangi-borclari-kapsayacak-100050-20230130

Bakan Bilgin açıklamayı resmi Twitter hesabından yaptı.

GAZİ MAAŞLARI ARTTIRILDI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir son dakika açıklaması yaparak gazi aylıklarının yükseltildiğini açıkladı.

ac1d63be-f19b-4671-956f-d59731a13d7c

Bilgin açıklamasında, "Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Bilgin duyurdu: O aylıklar da asgari ücret düzeyine çıkarılıyorBakan Bilgin duyurdu: O aylıklar da asgari ücret düzeyine çıkarılıyor
Milyonlarca emekli yararlanacak! Ramazan Bayramı'na günler kala açıklandıMilyonlarca emekli yararlanacak! Ramazan Bayramı'na günler kala açıklandı
İsyan etti! 'Aylık 24 bin liraya hamal, 30 bin liraya usta bulamıyorum'İsyan etti! 'Aylık 24 bin liraya hamal, 30 bin liraya usta bulamıyorum'
Anahtar Kelimeler:
gazi maaşı

En Çok Okunan Haberler

Oy pusulasına bir isim daha! İlk açıklama geldi

Oy pusulasına bir isim daha! İlk açıklama geldi

Bahçeli sessizliğini bozdu! Dikkat çeken 'Hizbullah' ve 'HDP' sözleri

Bahçeli sessizliğini bozdu! Dikkat çeken 'Hizbullah' ve 'HDP' sözleri

Cep telefonları için yeni düzenleme! Başlamasına günler kaldı

Cep telefonları için yeni düzenleme! Başlamasına günler kaldı

Kimler 2 bin TL fark alacak? Temmuz hesaplamasında 'kök maaş' detayı!

Kimler 2 bin TL fark alacak? Temmuz hesaplamasında 'kök maaş' detayı!

Yargıtay'dan emsal kur farkı kararı!

Yargıtay'dan emsal kur farkı kararı!

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından paylaştı! "Yüzde 82 zamla..."

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından paylaştı! "Yüzde 82 zamla..."

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.