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GAZİ MAAŞLARI ne kadar, kaç TL oldu? Gazi maaşlarına ne kadar ZAM yapıldı? GAZİ AYLIKLARI zam ile asgari ücret seviyesine çıkarılıyor

27.03.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi maaşları / aylıkları ile ilgili son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada bahsi geçen aylıkların asgari ücret seviyesine çıkarılacağını vurguladı. Konunun Meclis'e sunulduğunu ifade etti. Birçok kişi internette, "2023 gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gazi maaşlarına ne kadar zam yapıldı? Gazi aylıkları zam ile asgari ücret seviyesine çıkarılıyor. İşte detaylar...

GAZİ MAAŞLARI ne kadar, kaç TL oldu? Gazi maaşlarına ne kadar ZAM yapıldı? GAZİ AYLIKLARI zam ile asgari ücret seviyesine çıkarılıyor

Gazi maaşları ile ilgili detaylar Bakan Bilgin'in son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Bakan Bilgin açıklamasında, "Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı. "2023 gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gazi maaşlarına ne kadar zam yapıldı? İşte Gazi aylıkları ile ilgili detaylar...

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GAZİ MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Gazi maaşı ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunuldu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını ve aylık farklılıklarını ortadan kaldırdıklarını belirtti.

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GAZİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Gazi maaşı hakkında açıklamada bulunan Bakan Bilgin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz.

3

Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz.

4

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır."

5

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Vedat Bilgin

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