Gaziantep Büyükşehir Belediye başkan yardımcısı belediyeden 1.5 milyon TL'lik ihale mi aldı?

Gaziantep'teki Shimall Otel'in yönetiminde yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdülkadir Sökücü'nün belediyeden 1.5 milyon TL'lik yemek ihalesi aldığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi Ersin Atar! CHP’liler bu ihale nedeniyle belediye başkanı Fatma Şahin’i eleştirdi.

İddiaya göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye başkan yardımcısı Abdülkadir Sökücü'nün yönetim kurulu üyesi olduğu Shimall Turizm Otelcilik Anonim Şirketi'ne iki ayrı yemek hizmet alım ihalesi vardı. Birinci ihale 13 Kasım 2025 tarihinde doğrudan temin yoluyla gerçekleşti.

Bu ihalenin bedeli 704 bin TL olarak kayıtlara geçti. Bunun haricinde 640 kişilik yemek hizmet sözleşmesi de 13 Kasım 2025 tarihinde imzalandı. Bu iddialar ışığında belediyenin aynı gün için düzenlediği yemek organizasyonunun toplam maliyeti 1 milyon 485 bin TL’ye ulaştı.

CHP’Lİ ARTAR’DAN USULSÜZLÜK İDDİASI

CHP’li Meclis Üyesi Ersin Atar, Sökücü’nün ihaleyi alan otelin ortağı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Belediyenin yemek daveti verdiği bu kişilerin kim olduğu ve yemek organizasyonunun amacı açıklanmıyor. İhale ikiye bölünerek usulsüzlük, kanunun dolanılması var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmalarında benzer vakalar suç olarak iddianameye yazıldı.”

Kaynak: Sözcü

