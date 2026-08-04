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Spot piyasada doğal gaz fiyatları (04 Ağustos 2026)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 226 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (04 Ağustos 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 23 milyon 773 bin 202 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 557 bin 84 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 226 lira 96 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 1 milyon 380 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 88 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 365 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 87 milyon 322 bin 451 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 87 milyon 397 bin 207 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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doğal gaz
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