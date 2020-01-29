Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 137 -170,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavlak)Kg75,0075,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg84,1584,15Antep fıstığı (boz iç)Kg137,00170,20Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg139,00139,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg147,00147,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg120,00120,00Dana eti (karkas) Kg34,5034,50Mercimek (yeşil)Kg3,704,96Nohut (9 mm)Kg4,255,02Pirinç (baldo)Kg6,186,18
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