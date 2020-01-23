Gaziantepli ayakkabıcılar "test laboratuvarı"yla maliyeti düşürecek

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Türkiye'de her 5 ayakkabıdan 1'inin üretildiği Gaziantep'te, test aşamasında yüksek maliyet ve zaman kaybıyla zorluk yaşayan üreticiler, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde kurulan ve Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) akredite edilen "Ayakkabı test laboratuvarı" sayesinde hem maliyetten hem de zamandan tasarruf sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından projelendirilen ve 200 metrekare alanda kurulan ayakkabı test laboratuvarı, TÜRKAK'tan akreditasyon sertifikasını alarak hizmet vermeye başladı.

Böylece, daha önce fiziksel ve kimyasal testleri için ürünlerini İstanbul'a gönderen kentteki 800'ü aşkın ayakkabı ve terlik üreticisi, yılda yaklaşık 1 milyon dolara mal olan test işlemlerini daha az maliyetle Gaziantep'te yapma imkanına kavuştu.

Laboratuvarda türüne göre 1-7 gün arasında tamamlanan testin sonucu, elektronik ortamda üreticiye iletiliyor. Ayakkabı üreticileri hem maliyetten hem de zamandan tasarruf yaparak ürettikleri ayakkabıyı hızlıca piyasaya sürebiliyor.