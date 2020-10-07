Gazprom'a 7,6 milyar dolar ceza

Polonya Rekabet ve Tüketici Koruma İdaresi (UOKiK), Rus enerji şirketi Gazprom'a, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını idareden onay olmadan inşa ettiği gerekçesiyle 29 milyar zloti (7,61 milyar dolar) ceza verdi.

UOKiK tarafından yapılan açıklamada, söz konusu doğal gaz boru hattının finansmanında yer alan diğer 5 şirkete de 234 milyon zloti (61,4 milyon avro) para cezası verildiği ifade edildi.

Toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyar avro olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan proje sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

GAZPROM, POLONYA'NIN PARA CEZASI KARARINI TEMYİZE GÖTÜRECEK

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Polonya Rekabet ve Tüketici Koruma İdaresi (UOKiK) tarafından, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını idareden onay olmadan inşa ettiği gerekçesiyle şirkete verilen para cezasına yönelik değerlendirmelere yer verildi.