FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gazprom'a 7,6 milyar dolar ceza

Gazprom'a 7,6 milyar dolar ceza

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.10.2020 14:15 | Son Güncelleme

Polonya Rekabet ve Tüketici Koruma İdaresi, Rus enerji şirketi Gazprom'a, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını idareden onay olmadan inşa ettiği gerekçesiyle 29 milyar zloti (7,61 milyar dolar) ceza verdi.

Gazprom'a 7,6 milyar dolar ceza

Polonya Rekabet ve Tüketici Koruma İdaresi (UOKiK), Rus enerji şirketi Gazprom'a, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını idareden onay olmadan inşa ettiği gerekçesiyle 29 milyar zloti (7,61 milyar dolar) ceza verdi.

UOKiK tarafından yapılan açıklamada, söz konusu doğal gaz boru hattının finansmanında yer alan diğer 5 şirkete de 234 milyon zloti (61,4 milyon avro) para cezası verildiği ifade edildi.

Toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyar avro olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan proje sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

GAZPROM, POLONYA'NIN PARA CEZASI KARARINI TEMYİZE GÖTÜRECEK

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Polonya Rekabet ve Tüketici Koruma İdaresi (UOKiK) tarafından, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını idareden onay olmadan inşa ettiği gerekçesiyle şirkete verilen para cezasına yönelik değerlendirmelere yer verildi.

UOKiK tarafından verilen cezanın "hukuk dışı" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Verilen para cezasının büyüklüğü, Kuzey Akım 2 projesinin inşa edilmemesi için tüm imkanların kullanıldığına işaret etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazprom'un, Polonya yasalarını ihlal etmediği belirtilerek, "Gazprom karara ilişkin temyiz hakkını kullanacak." bilgisi verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Gazprom'un Polonya'ya yönelik gerekli hukuki adımları atacağını bildirdi.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI 2019 SONUNDA DURDURULMUŞTU

Toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyar avro olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan proje sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Projenin inşaatı ABD'nin "yaptırım tehditlerinin" ardından Aralık 2019'da durdurulmuştu.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
'Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor''Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor'
Otomobil alacaklar dikkat!Otomobil alacaklar dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Önemli pasaport kararı! 4 yıla çıkarıldı
Önemli pasaport kararı! 4 yıla çıkarıldı
Araç sahipleri dikkat! Zam yolda
Araç sahipleri dikkat! Zam yolda
Bakan Selçuk duyurdu: Onlarda iş göremezlik ödeneği alacaklar
Bakan Selçuk duyurdu: Onlarda iş göremezlik ödeneği alacaklar
İlk defa ekimi yapıldı! Yeni gelir kapısı olacak
İlk defa ekimi yapıldı! Yeni gelir kapısı olacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
TYP başvuru sonuçları bekleniyor...
TYP başvuru sonuçları bekleniyor...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
TYP kura sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor...
TYP kura sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor...
Altın aniden düşmeye başladı!
Altın aniden düşmeye başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balon balığı 'mezgit' diye satılıyor! Birebir benziyor
'Mezgit' diye satılıyor! Birebir benziyor
Koronavirüs salgını zenginlere yaradı
Koronavirüs salgını zenginlere yaradı
BUDO'da tek fiyat uygulamasına geçildi! Yüzde 40 indirim
Tek fiyat uygulamasına geçildi! Yüzde 40 indirim
9 adımda para biriktirmenin püf noktaları
9 adımda para biriktirmenin püf noktaları
Bakan açıkladı iş göremezlik ödeneği veriliyor... İş göremezlik ödeneği nedir? İş göremezlik ödeneği alma şartları neler? İş göremezlik parası ne kadar?
İş göremezlik ödeneği nedir, kimlere verilir?
'Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor'
'Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor'

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.