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Gazprom'dan rekor fiyatlarla ilgili yeni açıklama: Doğal gaz fiyatları daha da artabilir

07.03.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus doğal gaz şirketi Gazprom, Avrupa'da gaz fiyatlarının bin metreküp başına 3 bin 892 dolarla tarihi rekor kırdığını belirterek, fiyatlardaki yükselişin devam edebileceği konusunda uyardı. Şirket ayrıca, "Bu artışın sebebi Gazprom'dan kaynaklanmıyor." açıklamasını yaptı.

Gazprom'dan rekor fiyatlarla ilgili yeni açıklama: Doğal gaz fiyatları daha da artabilir

Dünya Rusya-Ukrayna savaşını takip ederken enerji sektöründeki fiyat artışı devam ediyor. Petrol ve kömürde olduğu gibi doğal gaz fiyatları da artıyor. Avrupa'daki doğal gazın yüzde 45'ini karşılayan Gazprom rekor kıran fiyatların daha da artabileceği uyarısında bulundu.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin yabancı müşterilerinin gaz tedarikine yönelik taleplerini yerine getirdiği belirtildi.

Ukrayna'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan transit koridorun tamamen kullanıldığı aktarılan açıklamada, "Bugün, Avrupa'da temel gaz gösterge fiyatı olan TTF, tarihi bir rekor kırarak bin metreküp başına 3 bin 892 doları gördü. Fiyatlar daha yüksek de olabilir. Ama bu artışın sebebi Gazprom'dan kaynaklanmıyor. Şirketimiz, uzun vadeli gaz tedarik kontratlarını yerine getiriyor ve getirmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Rusya, Avrupa'nın doğal gaz ithalatının yaklaşık yüzde 45'ini karşılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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