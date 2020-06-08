Gazprom düşen gaz talebi ve fiyatları nedeniyle zorda

Rusya’nın en büyük enerji şirketlerinden Gazprom, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düşen doğal gaz talebi ve fiyatının yanı sıra ABD’nin Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırım tehditleri nedeniyle zor günler geçiriyor.

AA muhabirinin Rusya Federal Gümrük Servisinden derlediği bilgilere göre, Gazprom’un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51,6 azalarak 6,8 milyar dolara geriledi.

Şirketin boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak 46,6 milyar metreküpe indi. Söz konusu gelir miktarı mart ayında bir önceki aya göre ise yaklaşık yüzde 13 azalarak 1,7 milyar dolar oldu.

Gazprom’un ana pazarlarından Almanya'da Rus gazı ithalatı mart ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 45 azalarak 2,7 milyar metreküpe gerilerken, şirketin en önemli ikinci pazarı Türkiye’de Rus gazının payı mart ayında 2019’a kıyasla yüzde 33’ten yüzde 9’a düştü.

Düşen taleple birlikte Avrupa spot piyasasında bin metreküpte ortalama doğal gaz fiyatının mayısta ortalama 50 dolar seviyesine kadar gerilemesi, ihracatta kar elde edebilmesi için bin metreküpte en az 100 dolar fiyatına ihtiyaç duyan Gazprom’un bu yılki mali durumuna etki edecek bir başka unsur olarak ön plana çıkıyor.