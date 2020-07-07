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Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 52 azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.07.2020 16:17 | Son Güncelleme

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,6 azalarak 9,7 milyar dolara geriledi.

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 52 azaldı

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi de yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 azalarak 73 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri ise yüzde 52,6 azaldı ve 9,7 milyar dolar oldu. Gazprom'un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolar) gerilemişti.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı, bu yıl küresel doğal gaz talebinin yüzde 4 azalacağını tahmin etmişti.

RUSYA'NIN PETROL GELİRİ YÜZDE 33 AZALDI

Rusya’nın petrol ihracat geliri, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 33,7 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 104,9 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri de yüzde 33 azalışla 33,7 milyar dolara geriledi.

Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara gerilemişti.

Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

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