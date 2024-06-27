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Gece telefonunu şarja takıp yattı! Uyurken hem paraları gitti, hem de borçlandı... Sabah gelen mesajları görünce dondu kaldı: "Adıma kredi bile çekmişler!"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
27.06.2024 07:57
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Sabah saatlerinde faturalarını ödemek için ATM'den işlem yapan 70 yaşındaki adam, gece telefonunu şarja takıp uykuya daldı. Sabah, yağmur gibi yağan mesajlarla şaşkına dönen Haydar Demir, tüm banka hesaplarının boşaldığını ve adına kredi çekildiğini gördü. "Esnek hesap kredisi çekiyor. Yetmiyormuş gibi adıma 113 bin TL kredi çekiyor." diyerek isyan eden Demir, dakikalar içinde 245 bin TL'sinin yok olduğunu söyledi.

Gece telefonunu şarja takıp yattı! Uyurken hem paraları gitti, hem de borçlandı... Sabah gelen mesajları görünce dondu kaldı: "Adıma kredi bile çekmişler!"

İstanbul'da yaşayan Haydar Demir, sabah saatlerinde faturalarını ödemek için ATM'ye gitmiş, hesabına para yatırmıştı. O gün başka hiçbir bankacılık işlemi yapmayan Demir, gece telefonunu şarja takıp uyudu.

O UYURKEN, HESAPLARINI BOŞALTTILAR

Demir, başına geleceklerden habersizce uyurken, dolandırıcılar banka hesabını boşalttı. Parasını çalmakla kalmadılar bir de kredi çektiler.

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70 yaşındaki Demir, sabah saat 08.00 sıralarında uyandı. Telefonunu kontrol eden Demir, açılmadığını görünce sinirlendi. Telefonu kenara koyan Demir, baktığında telefonun güncelleme yaptığını gördü.

ART ARDA GELEN MESAJLARI GÖRDÜ

Yaklaşık yarım saat sonra telefon açılırken, Demir art arda gelen mesajlarla neye uğradığını şaşırdı.

Para çekme, para gönder, kredi çekme mesajlarını gören Demir, dondu kaldı.

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"YETMİYORMUŞ GİBİ ADIMA KREDİ DE ÇEKMİŞLER"

Başına geleni, mobil bankacılık uygulamasına girince öğrenen Demir, Show Haber'e yaptığı açıklamada "Hem vadeli hesabımdan para çekiyor, hem vadesiz hesabım vardı onu çekiyor. Esnek hesap kredisi çekiyor. Yetmiyormuş gibi adıma 113 bin TL kredi çekiyor." dedi.

DAKİKALAR İÇİNDE 245 BİN TL'Sİ BUHAR OLDU

O dolandırıcılar, iddiaya göre 245 bin TL'yi dakikalarca para para çekmiş ve başka bir banka hesabına aktarmış.

Banka yetkilileri ise ona yardımcı olmak bir yana, kredi borcunun peşine düştü.

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"KAN BEYNİME SIÇRADI, KENDİMDEN GEÇTİM"

Yaşadıklarına bir türlü inanamayan Demir, başına gelenleri "Bir kalkıyorum. Gece uyurken hem param gitmiş hem borçlanmışım. Birden bire sıfır. Kan beynime sıçradı. Kendimden geçtim. Elim ayağım birbirine dolaştı, ne yapacağımı şaşırdım. Başıma böyle bir şey geleceği hayatta aklıma gelmezdi" diyerek anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
kredi banka dolandırıcı
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