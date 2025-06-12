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Geçen aya göre talepler yüzde 300 arttı! 1000'e yakın müşteri kapıda kuyruk oluyor...

Yaz sıcaklarının etkisiyle Eskişehirli vatandaşlar dondurmaya yönelirken, Dondurmacı Palas’ın satışları bir ay öncesine göre üç kat arttı. İşletme sahibi Mahmut Palas, dondurmanın lezzet sırrının doğallık olduğunu vurguladı.

Geçen aya göre talepler yüzde 300 arttı! 1000'e yakın müşteri kapıda kuyruk oluyor...
Çiğdem Sevinç

Eskişehir’de yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcaktan bunalan vatandaşlar dondurmaya yöneldi. Dondurmacı Palas, satışların 1 ay öncesine göre satışların yüzde 300 arttığını söyledi.

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SERİNLEMEK İÇİN TERCİH EDİLİYOR

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için dondurmayı tercih etti. Eskişehir’de uzun zamandır dondurmacılık yapan Mahmut Palas, vatandaşların en çok sade dondurmayı sevdiğini belirtti. Ayrıca dondurmacı Palas, kendi dondurmalarının lezzettinin doğal süt ve salepten geldiğini ifade etti.

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"HAVALARIN ISINMASI İŞLERİMİZİ DE HAREKETLENDİRDİ"

Havaların ısınmasıyla beraber satışların hareketlendiğini ve dondurmaya asıl lezzeti verenin salep olduğunu belirten Mahmut Palas, "Yazın gelmesiyle birlikte dondurma satışlarımız çok iyi, inşallah böyle devam eder. Havaların ısınması işlerimizi de hareketlendirdi. Bir ay öncesine kadar günde 200-300 müşteri gelirken, şimdi bu sayı 800-1000 arasına ulaştı. Neredeyse üç kat artış var. En çok tercih edilen çeşitlerimiz sade, kakaolu, frambuaz, çilek ve böğürtlen. Bizim özel bir dondurmamız var, tamamen kendimiz yapıyoruz. Bunun sırrı, yerli ve doğal salep. Dondurmanın lezzetini veren esas şey salep. Bu çok özel bir malzeme. Burdur Bucak tarafında doğada yetişiyor. Salep toplanıyor, suyla çalışan taş değirmeninde öğütülüp un haline getiriliyor. Dondurma sütü hazırlarken içine sadece bir çay kaşığı ekliyoruz. Genelde piyasada süt tozu kullanılıyor, ama bizde öyle bir şey yok. Tamamen doğal süt kullanıyoruz, köyden taze geliyor. Dondurmamızı burada, kendi yerimizde üretiyoruz. Müşterilerimiz soruyor, "Bu lezzetli dondurmayı nasıl yapıyorsunuz?" diye. Biz de diyoruz ki, işin sırrı doğal salep ve kaliteli malzemeler" dedi.

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(İHA)

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
dondurma
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