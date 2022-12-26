Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sene büyük ikramiye tam 200 milyon TL olarak açıklandı. Bu sene için geri sayım devam ederken geçen yılların istatistikleri de merak konusu oldu. Bu kapsamda Geçen sene milli piyango nereye hangi şehre çıktı? Geçen sene milli piyango hangi bilete isabet etti? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

GEÇEN SENE MİLLİ PİYANGO NEREYE HANGİ ŞEHRE ÇIKTI?

Geçen sene milli piyango büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet İzmir'e çıktı.

GEÇEN SENE MİLLİ PİYANGO HANGİ BİLETE İSABET ETTİ?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye, İzmir Konak '9876066' numaralı çeyrek bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları ise "4" ve "5" olarak belirlendi.

2023 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı açıklandı.

İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltilmiş oldu. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi.

