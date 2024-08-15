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Geçen yıl hepsi 1000 liraydı bu yıl sadece 1’i… Kara kara düşündürüyor: Yüzde 70 zam geldi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.08.2024 09:16
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Okulların açılmasına geri sayım başlarken hazırlıklar da başladı ancak fiyatları gören velilerin ağzı adeta açık kaldı. Bir sırt çantası hazırlamanın maliyeti yüzde 70 arttı. Geçen yıl bir okul çantası bin liraya doluyordu, bu yıl sadece çanta bin lira.

Geçen yıl hepsi 1000 liraydı bu yıl sadece 1’i… Kara kara düşündürüyor: Yüzde 70 zam geldi

9 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılına bir aydan daha az bir süre kalırken velilerde kırtasiye alışveriş telaşı sardı. Sırt çantası, kalem kutusu, suluk, defter derken listeyuzayıp gidiyor. Veliler kırtasiye alışverişinde zamlı fiyatlarla karşılaşıyor. Geçen yıl bir okul çantası yaklaşık bin liraya doluyordu. Ancak bu sene sadece bir sırt çantasının fiyatı bin lira.

ZAM YÜZDE 70’İ BULDU

NTV’ye zamlarla ilgili konuşan Kırtasiyeci Ebuzer Sayar, "Hem yerli üretim açısından hemde ithal olarak düşünürsek yüzde 30 ila yüzde 60 hatta yüzde 70 e varan kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışlarına rastlıyoruz" diye konuştu.

Fiyat artışından şikayetçi olan bir veli ise, “Geçen sene 2 çocuğuma kırtasiye için 15 bin civarında ödemiştim şu an bir çocuğumun kırtasiye ücretine 20 bin üzeri düşünüyorum" dedi.

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Bir başka veli de, "Geçen seneye göre fiyatlar baya bir yükselmiş devletten ricamız KDV değerlerini indirmeleri velilere yardımcı olmalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

OKUL ÇANTASI KAÇ LİRAYA DOLUYOR?

Bu yıl okul çantası hazırlamanın maliyeti cep yaktı. Bir ilkokul öğrencisi için ürünlerin vazgeçilmezlerinde biri sırt çantası bin lira. 4 tane defter yanına da 5 tane kalem eklendiğinde, bunların toplamı 600 lira. Beslenme çantası olarak aralarından en uygununu seçildiğinde fiyatı 300 lira civarında. En uygun fiyatları kalem kutusu 250 TL.

Bu hesaba göre hazırlanan sırt çantasının maliyeti 2 bin lira oldu.

Geçen yıl sırt çantası ortalama 500 liradan, kalem kutusu da 65 liradan satılıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
kırtasiye
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