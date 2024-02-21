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Geçen yıl uygulamaya alınmıştı! ATM'lerde yeni dönemin ilk yansıması: Mehmet Şimşek 'TAM'ı anlattı, 500 milyon dolar...

21.02.2024 11:45 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023'te uygulamaya aldıkları TAM Projesi'nin bugün itibarıyla 5 bin 200 ATM ile Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren bir sistem haline geldiğini belirtti. Şimşek, sistemin benzerlerinden çok farklı olduğuna dikkati çekerek hedefleri gözler önüne serdi.

Geçen yıl uygulamaya alınmıştı! ATM'lerde yeni dönemin ilk yansıması: Mehmet Şimşek 'TAM'ı anlattı, 500 milyon dolar...

Türkiye, üretimi ve büyümeyi sürdürürken tasarrufu da merkeze alan uygulamaları geliştirmeye devam ediyor. Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi (TAM) de bankacılıkta artık işlem yapılarak maliyetleri azaltmaya yönelik bir açılım sağladı. Kamu bankaları ve kamu katılım bankalarının dahil olduğu, verimlilik ve tasarrufun sağlanması amacıyla 2023 yılında uygulamaya alınan proje de meyvelerini vermeye başladı.

Türkiye’nin ATM Merkezi Projesi ile vatandaşların finansal hizmetlere erişimi kolaylaşıyor. Bu aşamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023'te uygulamaya aldıkları TAM Projesi'nin bugün itibarıyla 5 bin 200 ATM ile Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren bir sistem haline geldiğini belirterek, "Proje ile orta vadede 500 milyon doları bulan tasarruf sağlanmış olacak." açıklama yaptı.

TÜRK LİRASI (398)

"BANKACILIK ALANINDA YENİLİKLER YAPILDI"

Bakan Şimşek, Bakanlık olarak, Türkiye'de her alanda olduğu gibi bankacılık alanında da özellikle dışa bağımlı donanım ve yazılım ihtiyaçlarını optimize ederek verimliliği artırma doğrultusunda birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi.

ATM'LERİN TEK MERKEZDEN YÖNETİMİ

Şimşek, platforma dahil her bankanın ATM yönetimi için ayrı olan yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri, ATM operasyonları gibi maliyet kalemlerini ortaklaştırılarak tek merkezden yönetilmesini sağladıklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

2023 yılında uygulamaya aldığımız TAM Projesi, bugün itibarıyla 5 bin 200 ATM ile Türkiye'nin 81 ilinde hizmet verilen, aylık 35 milyar lirayı bulan 20 milyon adet finansal işlemin gerçekleştirildiği bir sistem haline gelmiştir. Böylelikle, uygulanan ölçek ekonomisiyle altyapı ve işletim maliyetlerinde tasarruf ve verimlilik artışının yanı sıra finansal hizmetlere erişimde de büyük kolaylık sağlanmıştır.

MALİYETLER AZALTILDI

Bakan Şimşek, söz konusu projeyle, ATM'lere konulan nakit paranın optimizasyonunun da yönetilebildiğini, fon gereksinimi ve bunun maliyetlerinin de azaltıldığını vurguladı.

"NAKİT OPTİMİZASYONU SAYESİNDE MALİYETLER DÜŞÜYOR"

Projeye dair ileriye dönük hedeflerini de paylaşan Şimşek, sistemi şu sözlerle anlatmaya devam etti:

Proje tamamlandığında TAM'a üye tüm bankaların optimize edilmiş ATM sayısı 19 bine ulaşacak. Bankaların ATM ithalatı kaynaklı giderlerinde önemli ölçüde azalma yaşanacak. Diğer operasyon ve saha maliyetlerindeki azalış ve nakit optimizasyonu sayesindeki tasarruf ile birlikte, Proje ile orta vadede 500 milyon doları bulan tasarruf sağlanmış olacak.

TÜRK LİRASI (315)

"TAM PROJESİNDE, BANKALARIN TÜM İŞLEM SETİNE ERİŞİM SAĞLANABİLİYOR"

Şimşek, dünyadaki benzer örneklerde kullanıcıların sadece, para çekme ve bakiye görüntüleme gibi kısıtlı işlem seti (3-6 işlem) ile ortak ATM'leri kullanabilirken TAM projesinde, bankaların tüm işlem setine erişim sağlanabildiğini bildirdi.

"HEM KULLANICI HEM DE ÜYE BANKALARIN MALİYETLERİNİ AZALTIYOR"

Mevcut müşteri deneyimi korunarak 1.000'i aşkın işlem gerçekleştirilebildiğine dikkati çeken Şimşek, TAM Projesi'ni benzerlerinden ayıran diğer uygulama farklılıklarını şu sözlerle anlattı:

Örneğin, ortak ATM projelerinde işlemler her bankanın kendi sistemi üzerinde gerçekleştirilirken, TAM'da tek platform üzerinde yönetilen bir sistem kullanılıyor. TAM'ın tüm yazılımları tekilleştirilmiş ve standart hale getirilmiş, teknolojisi ve mimarisi itibarıyla genişleme ve büyümeye açık bir platform olarak tasarlanmış olması da teknoloji çağında önemli bir avantajı beraberinde getiriyor. TAM Platformu'nda, TAM üyesi banka müşterileri için temel bazı ücret ve komisyon uygulamalarının ortadan kalkması da hem kullanıcı maliyetlerini hem de üye bankaların maliyetlerini azaltıyor. (AA)

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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