Geçici iş göremezlik ödeneği nereden alınır? Geçici iş göremezlik ödeneği ne kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iş yerinde kaza geçiren işçilere verilen geçici iş göremezlik ödeneği, işçilerin çalışamadığı dönemde geçimini sağlaması için verilen bir ödenektir. Eğer işçiler iş göremezlik raporuna göre çalışamayacak durumda olursa almış oldukları rapor ile sürekli iş görmezlik raporuna başvurabilmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneği her yıl belirlenen asgari ücrete göre hesaplanmaktadır.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?

Geçici iş göremezlik ödeneği işçinin tedavi şekline göre değişkenlik göstermektedir. Yatarak tedavi edilen işçilere, geçici iş göremezlik raporu günlük kazancının yarısı olacak şekilde ödenmektedir. Ayakta tedavi edilen işçiler ise günlük kazançlarının üçte ikisi kadar ödenek almaktadır. İşçi tedaviyi uzatmaya çalışıyor ve doktorun talimatlarına uymuyorsa kurum tarafından eksik ödeme yapılır.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEREDEN ALINIR?

İş kazası nedeniyle yatarak ya da ayakta tedavi olan işçiler raporlarıyla birlikte SGK’ya başvurmaktadır. Başvurusu olumlu sonuçlanan kişilere geçici iş göremezlik ödeneği PTT üzerinden yatırılmaktadır. Geçici iş göremezlik ödeneği başvuru sonucunu öğrenmek için e-Devlet’e giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.