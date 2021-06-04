Geçici iş göremezlik ödeneği nereden alınır? Geçici iş göremezlik ödeneği ne kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iş yerinde kaza geçiren işçilere verilen geçici iş göremezlik ödeneği, işçilerin çalışamadığı dönemde geçimini sağlaması için verilen bir ödenektir. Eğer işçiler iş göremezlik raporuna göre çalışamayacak durumda olursa almış oldukları rapor ile sürekli iş görmezlik raporuna başvurabilmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneği her yıl belirlenen asgari ücrete göre hesaplanmaktadır.
Geçici iş göremezlik ödeneği işçinin tedavi şekline göre değişkenlik göstermektedir. Yatarak tedavi edilen işçilere, geçici iş göremezlik raporu günlük kazancının yarısı olacak şekilde ödenmektedir. Ayakta tedavi edilen işçiler ise günlük kazançlarının üçte ikisi kadar ödenek almaktadır. İşçi tedaviyi uzatmaya çalışıyor ve doktorun talimatlarına uymuyorsa kurum tarafından eksik ödeme yapılır.
İş kazası nedeniyle yatarak ya da ayakta tedavi olan işçiler raporlarıyla birlikte SGK’ya başvurmaktadır. Başvurusu olumlu sonuçlanan kişilere geçici iş göremezlik ödeneği PTT üzerinden yatırılmaktadır. Geçici iş göremezlik ödeneği başvuru sonucunu öğrenmek için e-Devlet’e giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.
Geçici iş göremezlik ödeneği almak için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mevzuatına uygun olarak hareket etmek gerekmektedir. SGK’nın belirlemiş olduğu hastaneden alınan istirahat raporuyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR’lu olanlar bu haktan yararlanabilir. İş göremezlik ödeneği almak için öncelikle işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK yetkilileri raporu inceler ve onay verir. Onaylandıktan sonra ise PTT’ye ödeme talimatı gönderirler. Sonrasında işçiye SMS gönderilir. Tüm bu aşamaların sonunda işçi PTT’ye giderek rapor parasını alır.
Sigortalı çalışan vatandaşların kaza geçirmesi, hastalanması ya da bunlar dışında meslek hastalığına yakalanmasından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, vatandaşın mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla verilen ödemeye iş görmezlik ödemesi (rapor parası) denir.
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