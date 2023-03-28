GEÇİCİ İŞÇİ KADRO SON DAKİKA haberleri 28 Mart 2023: Geçici işçiye kadro çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Meclis'te kabul edildi!

Geçici işçiye kadro ile ilgili geçtiğimiz gün flaş bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, “Geçici işçiler sorununu çözmek üzere önemli bir adım attık. Çalışmayı Meclis'e intikal ettirdik” ifadelerini kullanmıştı. Geçici işçiye kadro ve en düşük emekli maaşında artışı da kapsayan düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. İşte ayrıntılar...

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO ÇIKTI MI?

Geçici işçiye kadro ve en düşük emekli maaşında artış düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek. Kıdem sırasına göre; halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte onları kadrolu işçi haline dönüştürmüş olacak"

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Geçici işçiye kadro düzenlemsi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak hayat geçecek. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.





