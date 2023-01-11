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Geçici işçilerin prim gün sayısı ve kıdem sorunu çözülüyor! Bakan Bilgin tarihi duyurdu

11.01.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçici işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme için çalışmalar devam ediyor. Yüz binlerin beklediği çalışma hakkında tarih ise belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin düzenlemenin ay sonuna doğru Meclis'e geleceğini açıkladı. Peki geçici işçiye kadro düzenlemesi ne getirecek? Geriden gelen haklar ne olacak? Çalışma ekonomisti Tarkan Zengin, tüm bu merak edilen soruları tek tek yanıtladı. İşte haberin ayrıntıları...

Geçici işçilerin prim gün sayısı ve kıdem sorunu çözülüyor! Bakan Bilgin tarihi duyurdu

3600 ek gösterge, sözleşmelilere kadro, EYT düzenlemesi... Çalışma hayatında şimdi de sıra geçici işçilere geldi. Kamuda geçici işçilerin sayısı 300 bini buluyor ve yılda en fazla 10 ay çalışabiliyorlar. Yıllardır kadro bekleyen geçici işçilerin beklediği açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

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BAKAN BİLGİN GEÇİCİ İŞÇİLER İÇİN TARİH VERDİ

Bilgin, sorunun çözüleceğini ve düzenlemenin bu ayın sonuna kadar Meclis'e geleceğini açıkladı. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Bakan Bilgin, "Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak” dedi.

PRİM GÜN SAYISI İÇİN AVANTAJ

Geçici işçiler yılda istisnalar hariç 5 ay 29 gün çalışabiliyor. Konuya ilişkin Kanal D Ana Haber'e değerlendirmede bulunan AYBÜ Sosyal Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Tarkan Zengin, "Bu kanun değişti. Kurumlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin alarak 9 ay 29 güne kadar çalışabiliyor. Düşünün ki yılın yarısında çalışıyorsunuz, yarısında çalışmıyorsunuz. Diyelim ki 30 yılda 10 bin 80 prim günü tamamlanırken geçici işçilerin prim gün sayısı bunun yarısı oluyor" dedi.

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KIDEM TAZMİNATINDA SORUN ÇÖZÜLECEK

"Dolayısıyla kıdem tazminatınız hesaplanırken süre üzerinden hesaplandığı için sorunlar yaşanabiliyor" diyen Tarkan Zengin, "Orman Genel Müdürlüğü, ÇAYKUR, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, şeker fabrikalarında yüzbinlerce geçici olarak çalışan işçi var. Düzenleme ile vatandaşlar geleceğe güvenle bakacaklar. Kurumlarımız da yükten kurtulacak. Ayrıca kişilerin daha önceden var olan hakları konusunda yeni bir düzenleme olmayacak" şeklinde değerlendirmede bulundu.

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geçici işçi

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