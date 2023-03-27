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GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA 27 Mart 2023: Geçici işçiye kadro çıkacak mı? TYP, taşeron, belediye şirket işçilerinin gözü Meclis'te!

27.03.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçici işçiye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri TYP, taşeron, ve belediye şirket işçileri tarafından da yakından takip ediliyor. TBMM Genel Kurulu, yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda emekli maaş zammı ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi görüşülecek. Peki, geçici işçiye kadro çıkacak mı? TYP, taşeron, belediye şirket işçileri dahil mi? Geçici işçiye kadro hangi işçilere çıkacak?

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA 27 Mart 2023: Geçici işçiye kadro çıkacak mı? TYP, taşeron, belediye şirket işçilerinin gözü Meclis'te!

Geçici işçiye kadro ile ilgili araştırmalar hız kazanırken TYP, taşeron, ve belediye şirket işçileri de konuya dair gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Emekli maaşına zam, bayram ikramiyesi, geçici işçiye kadro gibi konular bugün Meclis'te ele alınacak. İşte 27 Mart 2023 Pazartesi günü itibarıyla geçici işçiye kadroda son durum...

Taşerona kadro Meclis'e ne zaman gelecek

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO ÇIKACAK MI?

Geçici işçiye kadro ilgili düzenleme bugün Meclis’e gelecek.

Geçici işçiye kadro düzenlemesine ilişkin konuşan Bakan Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu, bunu kaldırdınız. 4B'lilerin böyle bir talebi vardı." sözleri üzerine Bilgin, "Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız."

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HANGİ İŞÇİLERE KADRO VERİLECEK?

Geçici işçiye kadro düzenlemesi ile angi geçici işçilerin kadroya geçeceğine ilişkin bilgiye henüz yer verilmedi.

Bahsi geçen düzenleme Meclis’e geldiği takdirde detaylı bilgi ortaya çıkacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığını belirtmişti. Bu düzenlemeyle 90 bin taşeron işçinin de kadro kapsamına alınacağı öngörülüyor.

taşerona kadro son durum 26 ocak 2023

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO DÜZENLEMESİNDEN TYP, TAŞERON, BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİ FAYDALANABİLECEK Mİ?

TYP, taşeron, belediye şirket işçileri, sözleşmeli öğretmenlere kadro çıkıp çıkmayacağı bu süreçte belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
taşerona kadro

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