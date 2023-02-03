FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA 3 Şubat 2023: Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek? 300 bin personele kadro yolu!

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA 3 Şubat 2023: Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek? 300 bin personele kadro yolu!

03.02.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçici işçiye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 3600 ek göstergenin yanı sıra EYT ile asgari ücret çalışmaları sonrası gözler 300 bin geçici işçiye kadro çalışmalarına çevrildi. Daha önce konuya ilişkin yöneltilen soru üzerine seçim öncesini işaret ederek açıklamada bulunan Bakan Bilgin "EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur" demişti. Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek? İşte, geçici işçiye kadroda son durum...

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA 3 Şubat 2023: Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek? 300 bin personele kadro yolu!

Geçici işçiye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce 300 bin geçici işçiye kadro konusunda açıklamada bulunmuştu. Birçok kişi arama motorlarında "2023 geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

eyt

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO VERİLECEK Mİ?

Geçici işçiye kadro konusunda açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur."

Daha önce de konuya dair konuşan ve 300 bin geçici işçinin kadrolu işçi olarak çalışması için çalıştıklarını ifade eden Bakan Bilgin, açıklamasında “Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak”ifadelerine yer vermişti.

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK, HANGİ TARİHTE?

Taşerona kadro için çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi için geçtiğimiz yıllarda önemli bir reforma imza atılarak 1 milyon işçiye kadro verildiğini hatırlatmıştı. Taşerona kadro ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Hesaplasan 1 çeyrek altın ediyor' Lezzet katıyordu, yatırım aracı oldu!'Hesaplasan 1 çeyrek altın ediyor' Lezzet katıyordu, yatırım aracı oldu!
Memur ve emekli maaşına artış müjdesi!Memur ve emekli maaşına artış müjdesi!
Memurlar için ek zamda çerçeve çiziliyor!Memurlar için ek zamda çerçeve çiziliyor!
Anahtar Kelimeler:
taşerona kadro

En Çok Okunan Haberler

TÜİK açıkladı, yıllık enflasyon belli oldu! İstanbul'da en çok bunun fiyatı arttı

TÜİK açıkladı, yıllık enflasyon belli oldu! İstanbul'da en çok bunun fiyatı arttı

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

Kulisler hareketlendi! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Kulisler hareketlendi! İki parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Merakla bekleniyordu! Komisyondan geçti

Merakla bekleniyordu! Komisyondan geçti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.