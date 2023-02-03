GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA 3 Şubat 2023: Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek? 300 bin personele kadro yolu!

Geçici işçiye kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce 300 bin geçici işçiye kadro konusunda açıklamada bulunmuştu. Birçok kişi arama motorlarında "2023 geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, tarih belli oldu mu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO VERİLECEK Mİ?

Geçici işçiye kadro konusunda açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur."

Daha önce de konuya dair konuşan ve 300 bin geçici işçinin kadrolu işçi olarak çalışması için çalıştıklarını ifade eden Bakan Bilgin, açıklamasında “Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak”ifadelerine yer vermişti.

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK, HANGİ TARİHTE?

Taşerona kadro için çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi için geçtiğimiz yıllarda önemli bir reforma imza atılarak 1 milyon işçiye kadro verildiğini hatırlatmıştı. Taşerona kadro ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

