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GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA 7 Mart 2023: Geçici işçiye kadro çıktı mı, Meclis'e geldi mi? 300 bini aşkın işçinin gözü bu haberde!

07.03.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçici işçiye kadro çalışmalarına ilişkin son dakika açıklaması geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bakan Bilgin, 300 bini aşkın işçiyi yakından ilgilendiren gelişmeye ilişkin detayları duyurdu. Bakan Bilgin bahsi geçen düzenlemenin Meclis'e geleceğini ifade etti. Peki, geçici işçiye kadro çıktı mı? Geçici işçiye kadro Meclis'e geldi mi? İşte detaylar...

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA 7 Mart 2023: Geçici işçiye kadro çıktı mı, Meclis'e geldi mi? 300 bini aşkın işçinin gözü bu haberde!

Geçici işçiye kadro çalışmaları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bahsi geçen düzenleme 300 binden fazla işçiyi yakından ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Geçici işçiye kadro ile ilgili düzenlemenin bugün Meclis'e geleceğini söyledi. İşte 7 Mart 2023 Salı günü itibarıyla geçici işçiye kadroda son durum...

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GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO ÇIKTI MI?

Geçici işçiye kadro düzenlemesine ilişkin geçtiğimiz gün konuşan Çalışma hayatına ilişkin bir soru üzerine Bilgin, bugünü işaret ederek "Geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclis'e sevk edeceğiz." dedi.

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GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ?

Geçici işçiye kadro düzenlemesi bugün Meclis'e geliyor.

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GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO AÇIKLAMASI

Geçici işçiye kadro düzenlemesine yönelik daha önce de açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şu anda bakanlık gündeminde geçici işçiler var, geçici işçilerin kadrolu işçi haline gelmesi, ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu çalışması sağlanacak. Bu ay içinde onu da sonuçlandırırız. Geçici işçiler 300 bin kişi, belki biraz daha fazla. Çalışma bitmediği için bir şey söyleyemem, ama önümüzde o var. Bu ay içinde bitireceğiz. Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz”

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