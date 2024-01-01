FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Geçiş süreci sona erdi, ilk adımı attılar: Kafe ve restoranlarda yeni dönem başladı: O görüntüler fotoğraflara böyle yansıdı

Geçiş süreci sona erdi, ilk adımı attılar: Kafe ve restoranlarda yeni dönem başladı: O görüntüler fotoğraflara böyle yansıdı

01.01.2024 15:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lokanta ve kafelerde fiyat listelerinin giriş kapısı önünde yer alması uygulaması başladı. Ticaret Bakanlığı düzenlemesi doğrultusunda gıda işletmeleri, bugünden itibaren tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri içerikleri görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koyacak.

Geçiş süreci sona erdi, ilk adımı attılar: Kafe ve restoranlarda yeni dönem başladı: O görüntüler fotoğraflara böyle yansıdı

Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, 19 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanmış ve işletmelere 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçiş süreci tanınmıştı.

Yönetmeliğe göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.

AA-20240101-33330124-33330119-LOKANTA_VE_KAFELERDE_FIYAT_LISTELERININ_GIRIS_KAPISI_ONUNDE_YER_ALMASI_UYGULAMASI_BASLADI

FİYAT LİSTELERİ KAFE CAMLARINA ASILDI

Yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmeler, düzenleme doğrultusunda fiyat listelerini kapılarının önüne koymaya başladı. Kimi işletmeler de fiyat listelerini restoran ve kafelerin camına asarak düzenlemeye uyum sağladı. İşletmeci ve müşteriler, yeni yönetmenliğe ilişkin değerlendirmede bulundu ve düzenlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

AA-20240101-33330124-33330120-LOKANTA_VE_KAFELERDE_FIYAT_LISTELERININ_GIRIS_KAPISI_ONUNDE_YER_ALMASI_UYGULAMASI_BASLADI

İşletmeci Osman Çetin, düzenlemenin hem müşteri hem de işletme sahipleri için faydalı olduğunu belirterek, "Bazı restoranlar menülere dahi fiyat etiketi yapıştırmıyor. Bu da müşteri açısından tedirginlik oluşturuyor. Ancak yeni düzenleme bu tedirginliği ortadan kaldırarak fırsatçılığın önüne geçmiş oluyor." diye konuştu.

İşletmeci İlker Candarlı da söz konusu yönetmelikle müşterilerin, faydalanacağı ürüne ödeyeceği bedeli artık net olarak bileceğine işaret ederek, bunun da hem müşteri hem de işletmeci için faydalı olacağını söyledi.

AA-20240101-33330124-33330122-LOKANTA_VE_KAFELERDE_FIYAT_LISTELERININ_GIRIS_KAPISI_ONUNDE_YER_ALMASI_UYGULAMASI_BASLADI

"ARTIK MÜŞTERİLER ALACAĞI ÜRÜNÜN FİYATINI DAHA NET BİR ŞEKİLDE BİLİYOR"

Müşteri Mehmet Tozlu ise uygulamanın müşteriler açısından önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Artık müşteriler alacağı ürünün fiyatını daha net şekilde biliyor olacak. Bu düzenleme, öğrenciler ve turistler için de önem taşıyor. Özellikle turizm kentlerinde bu uygulamanın sıkı şekilde takibinin yapılması gerekiyor. Turistlik bölgelerde menü fiyatlarının olmaması nedeniyle yüksek bedelli hesaplar gelebiliyor. Bu düzenlemeyi çok doğru ve yerinde buluyorum."


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefondan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sorgulamaTelefondan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sorgulama
Yeni yılın ilk gününden vatandaşın cebine göz diktiler! Rafta 138 lira, kasaya gidince bambaşka...Yeni yılın ilk gününden vatandaşın cebine göz diktiler! Rafta 138 lira, kasaya gidince bambaşka...
Borsada herkesi hayrete düşüren olay!Borsada herkesi hayrete düşüren olay!
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt ve alkole ÖTV zammı yolda:

Akaryakıt ve alkole ÖTV zammı yolda:

Emekli ve memur zammı için gözler 3 Ocak'ta!

Emekli ve memur zammı için gözler 3 Ocak'ta!

Milli Piyango teselli ikramiyesi kazandıran numaralar belli oldu

Milli Piyango teselli ikramiyesi kazandıran numaralar belli oldu

Telefondan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sorgulama

Telefondan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sorgulama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.