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Geçmiş dönem Bağ-Kur borcunu ödeyenler emekli olabilir mi? Eski borçlar ödenirse yaş beklemeden emekli olunur mu?

12.06.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olmak için gün sayan pek çok vatandaş borcunu ödeyerek erkenden emekli olma hayali kuruyor. 4B sigorta kapsamında Bağ-Kur’lu olan vatandaşlar “borcumu ödeyerek emekli olabilir miyim?” sorusunu soruyor. İşte cevabı…

Geçmiş dönem Bağ-Kur borcunu ödeyenler emekli olabilir mi? Eski borçlar ödenirse yaş beklemeden emekli olunur mu?

Yıllarca çalıştıktan sonra emeklilik hayali kurarak daha rahat bir yaşam sürmek isteyenler yaşı beklemeden borcunu ödeyerek emekli olmak istiyor. Geçmiş gönem Bağ-Kur borcu olanlar borçlarını ödeyerek emekli olup olmayacağını sorguluyor. Sizler için haberimizde yaş beklemeden emeklilikle ilgili tüm soruların cevabını bir araya getirdik.

GEÇMİŞ DÖNEM BAĞ-KUR BORCUNI ÖDEYENLER EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Bağ-Kur kapsamında çalışanların emekli olabilmesi için prim borcunun olmaması gerekiyor. Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınıyor. Dondurulan prim günlerinin canlandırılması için SGK'ya başvuruluyor ve ödemelerin 3 ay içinde yapılması gerekiyor.Prim ödemeleri ise asgari ücret üzerinden yapılıyor.

Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra 60 günden fazla borçlarının olmaması durumunda, GSS borcu olanların son bir yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Hastaneye gidildiğinde provizyon alınabilecek.

Geçmiş dönem Bağ-Kur borcunu ödeyenler emekli olabilir mi? Eski borçlar ödenirse yaş beklemeden emekli olunur mu

YAŞ BEKLEMEDEN EMEKLİ OLUNUR MU?

Yaş beklemeden toplu prim ödeyerek emeklilik imkânı bulunmuyor. Eksik günlerinizin en az 740 gününü doğum borçlanması veya askerliği göstererek, fiilen çalışarak, azami 1260 gününü ise isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlayabilirsiniz. Erken emekli olmak isteyenler için borçlanma sistemi bulunuyor. Bu sisteme göre erkekler askerlik, kadınlar ise doğum borçlanması ile erkenden emekli olabiliyor. Şöyle ki erkeklerin askerlik günleri onlara hem gün kazandırıyor hem de onların ise giriş tarihlerini bir sene öne çekerek erken emeklilik sağlıyor. Kadınlar ise doğumdan faydalanarak erken emekli olabilir. Burada askerliktekinin tersine doğumun sigorta olduktan sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Sigorta olunduktan sonra doğan üç çocuk için borçlanma yapılarak 2160 gün yani 6 yıl erken emekli olma imkanı bulunuyor. Bu kadar gün satın alınırken bu sürelerde çalışmamak ve doğan çocukların da yaşıyor olması gerekiyor.

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