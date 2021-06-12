Geçmiş dönem Bağ-Kur borcunu ödeyenler emekli olabilir mi? Eski borçlar ödenirse yaş beklemeden emekli olunur mu?

Yıllarca çalıştıktan sonra emeklilik hayali kurarak daha rahat bir yaşam sürmek isteyenler yaşı beklemeden borcunu ödeyerek emekli olmak istiyor. Geçmiş gönem Bağ-Kur borcu olanlar borçlarını ödeyerek emekli olup olmayacağını sorguluyor. Sizler için haberimizde yaş beklemeden emeklilikle ilgili tüm soruların cevabını bir araya getirdik.

GEÇMİŞ DÖNEM BAĞ-KUR BORCUNI ÖDEYENLER EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Bağ-Kur kapsamında çalışanların emekli olabilmesi için prim borcunun olmaması gerekiyor. Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınıyor. Dondurulan prim günlerinin canlandırılması için SGK'ya başvuruluyor ve ödemelerin 3 ay içinde yapılması gerekiyor.Prim ödemeleri ise asgari ücret üzerinden yapılıyor.

Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra 60 günden fazla borçlarının olmaması durumunda, GSS borcu olanların son bir yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Hastaneye gidildiğinde provizyon alınabilecek.