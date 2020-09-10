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Gedik Yatırım TSBP Altın Boğa Ödülleri’nde “Pay İhracına Aracılık Lideri”

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.09.2020 17:38 | Son Güncelleme

Banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında en fazla yatırımcıya sahip olan Gedik Yatırım, alanındaki liderliğini Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin düzenlediği 2019 yılı Altın Boğa Ödülleri’yle taçlandırdı. Bu yıl 5’inci kez düzenlenen TSBP Altın Boğa Ödülleri’nde Gedik Yatırım, Kurumsal Finansman İşlemleri Kategorisi’nde “Pay İhracına Aracılık Lideri” olarak seçildi.

Gedik Yatırım TSBP Altın Boğa Ödülleri’nde “Pay İhracına Aracılık Lideri”

Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimi adına geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleşen Altın Boğa Ödülleri’nde, 8 kategoride 42 ödül sahiplerini buldu.

GEDİK YATIRIM: GELECEK BAŞARILARIMIZ İÇİN ŞİMDİDEN HEYECANLIYIZ'

Gedik Yatırım’ın 5’inci TSPB Altın Boğa Ödülleri’nde elde ettiği başarıya ilişkin olarak düşüncelerini aktaran Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, “TSPB’nin her yıl düzenlediği Altın Boğa Ödülleri, sektörümüzün en önemli ödüllerinden biri kabul ediliyor. Bu kapsamda Pay İhracına Aracılık Lideri olarak seçilerek ülkemiz sermaye piyasasının gelişimine katkıda bulunduğumuz için ayrı bir gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi. Ayışık, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizde sürdürülebilir büyümenin ancak sermaye piyasaları yoluyla gerçekleşeceğine inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl pay piyasası halka arzlarında yüzde 50 ile pazar lideri olduk. Yatırımcıları memnun eden başarılı halka arzlara 2020 yılında da yenilerini katmaya devam ediyoruz. Gelecek başarılarımız için şimdiden heyecan duyuyoruz.”

Gedik Yatırım’ın alanında deneyimli, üst düzey yetkinliklere sahip ekibinin, önümüzdeki dönemde de halka arzlar gerçekleştirmek üzere yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiğinin altını çizen Ayışık, Gedik Yatırım avantajlarıyla halka arzlara katılmak isteyen yatırımcıların http://www.gedik.com/halka-arz linki üzerinden başvuru yapabileceklerini vurguladı.

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