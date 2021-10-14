Gelecek Varlık Yönetimi halka arz ne zaman? Gelecek Varlık Yönetimi halka arz oluyor!

Gelecek Varlık'ın halka arz olacağı duyuruldu. Yatırımcılar tarafından talep toplama tarihi ve ayrıntılar merak ediliyor. Peki Gelecek Varlık Yönetimi halka arz ne zaman yapılacak?

GELECEK VARLIK YÖNETİMİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Gelecek Varlık'ın halka arz olacağı açıklandı. Talep toplamasında ek satış hariç toplam 22 milyon adet payın satışa sunulacağı halka arzda, ek satışlarla beraber toplam pay adedinin 26,4 milyonu bulması beklenmekte. Halka arz işlemi sonunda Gelecek Varlık’ın halka açıklık oranı ek satışlar dışında yüzde 15,75, ek satışlar gerçekleşirse ise yüzde 18,9 olmuş olacak.

Oransal dağıtım yöntemi ile halka açılacak hisselerin %40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, %20’si yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara, %30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara, %10’luk bir bölümü ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılmış durumda.



