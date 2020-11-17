FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.11.2020 13:49 | Son Güncelleme

Milyonlarca kişinin beklediği vergi ve cezalara yapılandırma getiren düzenleme ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı , borç yapılandırma için başvuru esaslarını açıkladı. Açıklamaya göre, başvurular, Gelir İdaresi'nin internet sitesi ve e-devletten yapılabilecek. Vergi dairesine şahsen veya postayla başvuru da yapılabilecek. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Gelir idaresi Başkanlığı, pandemi nedeniyle başvuruların internetten yapılmasını önerdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ilgili kanunun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmasıyla vergi borçlarında yapılandırma fırsatının başladığını belirterek, imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması gerektiğini bildirdi.

GİB'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun"un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, kanunda öne çıkan düzenlemelere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Söz konusu kanunla, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılması, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi, motorlu taşıtlar vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, öğrenim veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması imkanları getirildi."

Açıklamada, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde sağlanan kolaylığa da işaret edilerek, "Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması, yapılandırılan tutarların peşin veya 2'şer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi, yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi, vadesi 31 Aralık 2014'ten önce olan aslı 100 lira ve altındaki borçların silinmesi, 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması, 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanları da sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların, (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021'e kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağının ve vergi incelemesi yapılmayacağının altı çizildi.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
2021'de borsada hangi sektör kazanacak?2021'de borsada hangi sektör kazanacak?
Gram altın ne kadar? İşte çeyreğin yeni fiyatı Gram altın ne kadar? İşte çeyreğin yeni fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı
Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi
Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY'den 99 liraya uçak bileti
THY'den 99 liraya uçak bileti
Uzman ekonomistten altın tahmini... Altın fiyatları 2021'de ne olacak? Koronavirüs vakaları altın fiyatlarını artırır mı? Ne zaman altın alınır?
Vaka artışının altın fiyatlarına etkisi!
Resmi Gazete'de esnaf borç yapılandırma 2020... Esnaf SGK prim borcu ve stopaj vergisi yapılandırma! Esnafa kredi sicil affı çıktı mı?
Esnaf borçları da yapılandırma listesinde!
Rus doğal gaz devinden Türkiye pazarı için kritik hamle
Rus doğal gaz devinden Türkiye pazarı için kritik hamle
Gram altın ne kadar? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Gram altın ne kadar? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Borç yapılandırmasına ilişkin kanun yürürlükte
Borç yapılandırmasına ilişkin kanun yürürlükte

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.