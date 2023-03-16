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Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Darphane’den inşaat demiri kararı! Yeni sistem ile yakından takip edilecek: Zorunlu hale geliyor…

16.03.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerine 1 Ocak 2024 tarihinden önce İDİS'e geçmeleri zorunluğu getirildi. Bu kapsamda İDİS dışında inşaat demiri üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılmayacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Darphane’den inşaat demiri kararı! Yeni sistem ile yakından takip edilecek: Zorunlu hale geliyor…

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan İDİS uygulama genel tebliğine göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak sistem kapsamında üreteci veya ithalatçı tarafından inşaat demirine güvenlikli etiket veya güvenlikli işaret uygulanması, üretim faaliyetleriyle ilgili temel verilerin izlenmesi ve merkezi sisteme veri aktarılması, üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil teslim işlemlerinin izlenmesi ve takip edilmesi, bu verilerin Darphane tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve GİB'e aktarılması zorunluluğu getirildi. İDİS dışında inşaat demiri üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılmayacak.

Yurt içinde inşaat demiri üretimi yapan firmalar için üretim tesislerinde ve inşaat demiri ithal eden firmalar için Darphane tarafından belirlenen yerlerde İDİS bileşenleri kurulacak ve Darphane tarafından belirlenmiş özellikleri içeren güvenlikli etiketler veya işaretler kullanılacak.

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İnşaat demiri satan veya satın alanlar kendilerine verilecek kullanıcı adı ve şifre ile sisteme teslim, alış ve satış belgelerini girecek. Güvenlikli etiket veya işaret birim fiyatları maliyet unsurları dikkate alınarak Darphane tarafından belirlenecek.

Bugün itibarıyla stoklarında güvenlikli etiket veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranlardan, üretici ve ithalatçılar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, diğerleri ise 31 Ocak 2024 tarihinden sonra bu stoklarını satışa sunmayacak.
İDİS'e kayıtlı firmalar işi bırakmaları halinde, kullanılmamış güvenlikli etiket veya işaretleri işin bırakıldığı tarihi takip eden 7 gün içinde Darphaneye teslim edecekler.

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Darphane

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