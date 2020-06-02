Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! O işlerimlerinin süresi uzatıldı

Başkanlıktan yapılan duyuruya göre, gelen talepler doğrultusunda e-Defter uygulamasına dahil olan ve mücbir sebep kapsamında bulunan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılması gereken e-Defter işlemlerine ilişkin süre uzatımına gidilmesi kararı alındı.

Buna göre, 1 Haziran gün sonuna kadar tamamlanması gereken aylık tercihte bulunan mükellefler için bu yılın şubat, 3 aylık tercihte bulunan mükellefler için bu yılın ocak-şubat-mart dönemlerine ilişkin e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Başkanlığın Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 19 Haziran Cuma sonuna kadar uzatıldı.

KAYNAK:AA

