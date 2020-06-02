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Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! O işlerimlerinin süresi uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.06.2020 17:59 | Son Güncelleme

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Haziran'a kadar tamamlanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresini 19 Haziran'a erteledi.

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! O işlerimlerinin süresi uzatıldı

Başkanlıktan yapılan duyuruya göre, gelen talepler doğrultusunda e-Defter uygulamasına dahil olan ve mücbir sebep kapsamında bulunan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılması gereken e-Defter işlemlerine ilişkin süre uzatımına gidilmesi kararı alındı.

Buna göre, 1 Haziran gün sonuna kadar tamamlanması gereken aylık tercihte bulunan mükellefler için bu yılın şubat, 3 aylık tercihte bulunan mükellefler için bu yılın ocak-şubat-mart dönemlerine ilişkin e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Başkanlığın Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 19 Haziran Cuma sonuna kadar uzatıldı.

KAYNAK:AA

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