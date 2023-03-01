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Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Yıllık gelir vergisi beyanname verme dönemi başladı! Deprem bölgesine ayrıcalık: 15 Ağustos’a kadar…

01.03.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığı, geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyanname verme döneminin başladığını duyurdu. Deprem felaketinin yaşandığı mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki mükellefler için 31 Mart olan son süre 15 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı. Vergi ödemeleri ise hem elektronik ortamdan, hem anlaşmalı bankalardan hem de PTT aracılığıyla yapılabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Yıllık gelir vergisi beyanname verme dönemi başladı! Deprem bölgesine ayrıcalık: 15 Ağustos’a kadar…

Gerçek kişiler tarafından 2022 yılında elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar (değer artışı kazancı ve arızi kazançlar) için yıllık gelir vergisi beyannameleri için süreç bugün itibarıyla başladı, 31 Mart'ta sona erecek.

DEPREM BÖLGESİNDE SÜRE UZATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerle mücbir sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla sözleşme bulunan mücbir sebep ilan edilen yerler dışındaki mükellefler tarafından verilmesi gereken beyannameler, 15 Ağustos 2023 tarihine kadar verilebilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergiler ise 31 Ağustos 2023'e kadar ödenebilecek. Mücbir sebep hali kapsamında olan mükellefler, bu tarihlerden önce vergi beyannamelerini vererek ödemede bulunabilecek.

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İKİNCİ TAKSİT DÖNEMİ TEMMUZ’DA

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek.
Geliri sadece ücret geliri, kira geliri, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden verebilecek.

2022 yılında elde edilen gelirlere ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2023 yılının mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksitin, damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

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GELİR VERGİSİ ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi kartları ile anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), PTT iş yerlerinden, tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek.


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Gelir Vergisi

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