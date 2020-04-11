FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gelir kapısı arayanlara müjde! İnternetten bu yöntemlerle para kazanabilirsiniz!

Gelir kapısı arayanlara müjde! İnternetten bu yöntemlerle para kazanabilirsiniz!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2020 14:32 | Son Güncelleme

Oturduğunuz yerden para kazanmanın yollarını arıyorsanız işte size 5 alternatifli hayat kurtarıcı bir liste. Bunlardan birincisi oldukça popüler olan blog açmak veya web sitesi oluşturmak. Bir diğeri yeni nesil çalışma şekli “freelance”. Üçüncüsü sosyal medyada reklam üzerinden kazanmayla, dördüncüsü satış ve pazarlamayla, sonuncusu da video oluşturarak gelir elde etmeyle ilgili.

Gelir kapısı arayanlara müjde! İnternetten bu yöntemlerle para kazanabilirsiniz!

İnternet hayatınızın birçok yönünü olduğu gibi iş yapma biçimlerinizi de her geçen gün kolaylaştırıyor. Aşağıda önerilen yöntemler de evinizden ayrılmadan daha rahat ve motive çalışabilmenizi sağlıyor.

BLOG AÇMAK VEYA WEB SİTESİ YARATMAK

Blog açmak özellikle de düzenli olarak yazı yazmayı seviyorsanız güzel bir alternatif olabilir. Blogunuzu takip eden kişilerin çoğalmasıyla beraber siz de blog üzerinden marka reklamları yaparak para kazanabilirsiniz. Seyahat, film, iş dünyası vb. çeşitli konularda blog yazabilmek oldukça kolay ve bunu yapmanıza olanak sağlayan ücretsiz servisler mevcut.

Buna benzer bir diğer yöntem de kendi web sitenizi yaratmaktır. Web sitesi oluşturmak ileri düzey bir yazılım bilgisi gerektirmeyen bir iştir ve sitenizde zamanla oluşacak artan trafik sizin para kazanmanızı sağlar. Örneğin eğer öğretmenseniz matematik soruları çözdüğünüz, konu anlatımı yaptığınız bir web sitesi oluşturmak güzel bir gelir kapısı olabilir.

Görsel 1

BAĞIMSIZ ÇALIŞMAK

"Freelance” olarak tanımlanan bu kavram kısaca; herhangi bir yere bağımlı olmadan, çalışacağınız zamanı ve yeri kendiniz belirlediğiniz, özgürlüğünüzün daha fazla olduğu bir çalışma biçimi. Elbette bu durumun da sabit bir gelir getirisinin olmaması, çalışanın sosyal güvencesini kendisinin sağlaması gibi dezavantajları vardır. Freelance çalışmaya olanak sağlayan online
platformlara üye olmak bu yolda atılacak ilk adım. Sonrasında ise seslendirmeden tercümanlığa, illüstrasyondan metin yazarlığına birçok farklı alanda iyi olduğunuz işler üzerinden para kazanmanız oldukça kolay.

Görsel 2

SPONSORLU GÖNDERİLER

Sosyal medya hesaplarınızdaki kabarık takipçi listeniz veya çok ziyaretçisi olan bir web siteniz varsa bu durumu da kazanca çevirmeniz mümkün. Şirketler, sosyal medyada etkili olan, takipçi sayısı fazla olan kişilere ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmaları için ücret ödemeye hazırlar.

Görsel 3

SOSYAL MEDYA SİTELERİNDE VİDEO PAYLAŞMAK

Nasıl hediye paketi yapılır? Kravat nasıl bağlanır? İnternete sorulup da cevap alınamayan bir soru yok. Sosyal medya sitelerine yüklenen bu videolar popülerlikleriyle doğru orantılı olarak para kazandırıyor. Eğer sizin de çok iyi bildiğiniz ve açıklayıcı bir sunumla anlatıp sosyal paylaşım sitelerine yükleyebileceğiniz bir konu varsa bu sizin için de bir kazanç kaynağı olabilir.

Görsel 4

ÜRÜN SATIŞI YAPMAK

Yaptığınız el işlerini, çektiğiniz fotoğraflarınızı, diktiğiniz kıyafeti, ikinci el eşyalarınızı, yaptığınız pastaları satmak sosyal medyanın ayrıcalıkları sayesinde oldukça kolay. Bilindiği gibi bunun için sosyal paylaşım sitelerinde bir profil oluşturmak ve gönderilerinizde kendi ürünlerinizin reklamını yapmak yeterli.

Görsel 5

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Binlerce vatandaşa erzak desteği...Binlerce vatandaşa erzak desteği...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
internet, Web Sitesi, blog,

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

Fotoğraf bu sabah çekildi! Yasağa rağmen...

Bu sabah İstanbul! Tarihi gün...

Bu sabah İstanbul! Tarihi gün...

Bakan Selçuk duyurdu! Sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı

Bakan Selçuk duyurdu! Sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı

Bor katkılı el dezenfektanı seri üretimde

Bor katkılı el dezenfektanı seri üretimde

Hazineye ait atıl tarım arazileri üretime açılıyor

Hazineye ait atıl tarım arazileri üretime açılıyor

Zorunlu trafik sigortasında flaş düzenleme

Zorunlu trafik sigortasında flaş düzenleme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlenenler bu devlet desteğinden faydalansın! Toplamda 9000 TL'ye kadar...

Evlenenler bu devlet desteğinden faydalansın! Toplamda 9000 TL'ye kadar...

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

Bu yöntemle geliriniz ne kadar olursa olsun para biriktirebileceksiniz!

Bu yöntemle geliriniz ne kadar olursa olsun para biriktirebileceksiniz!

Bakan Dönmez duyurdu: Bor katkılı el dezenfektanı seri üretimde

Bor katkılı el dezenfektanı seri üretimde

Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu! Sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı

Bakan Selçuk duyurdu! Sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı

Koronavirüs salgını sektörleri nasıl etkiledi?

Koronavirüs salgını sektörleri nasıl etkiledi?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.