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Gelir kapısı oluşturdu! Arzuhalcinin yeni işi 'HES kodu' temini oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2020 14:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da arzuhalcilik yapan Mehmet Ali Askan, geçim kaynağını artırmak için Hayat Eve Sığar (HES) kodu işine de girdi. Kodu alamayan vatandaşlara yardımcı olan Askan, bu şekilde kendisine yeni bir gelir kapısı oluşturdu.

Gelir kapısı oluşturdu! Arzuhalcinin yeni işi 'HES kodu' temini oldu

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Adliye Sarayı karşısında arzuhalcilik yapan ve hukuk fakültesine hazırlanan Mehmet Ali Askan, 2 yıla yakındır baba mesleğini sürdürüyor. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ardından İl Hıfzıssıhha Kurulunun 4 Eylülde Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, salgının yayılmasını engellemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına HES kodu ile giriş yapılması şartı getirildi.

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HES kodu almayı bilemeyen vatandaşların sürekli yaşadığı problemi gören Askan, daha sonra dilekçe masasına 'HES kodu alınır' yazısı yazarak ek gelir sağlamaya başladı.

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HES kodu alamayanlara destek verdiklerini, bu sayede de farklı bir kazanç kapısı oluşturduğunu ifade eden Askan, "HES kodu Türkiye genelinde başladığı zaman, Diyarbakır’da HES kodu alma konusunda problem yaşandı. Ben de adliyeye genelde girip çıkıyordum, yığılmayı ve HES kodu alma problemini görünce aklıma böyle bir fikir geldi. Hem vatandaşa yardımcı oluyoruz hem de adliye önündeki yığılmayı engelliyoruz.

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Normalde HES kodu 2 liraya yapıyorum, ücret almayarak yardım ettiklerimiz de oluyor. Üniversiteye hazırlanıyorum, hukuk fakültesinde okuyup iyi bir avukat olmak istiyorum, maddi durumlardan dolayı bu yıl gidemedim, seneye giderim inşallah" dedi.

KAYNAK:İHA

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