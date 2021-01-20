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Gelir kaybı desteği ödemeleri başladı! Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2021 15:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre gelir kaybı desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı.

Gelir kaybı desteği ödemeleri başladı! Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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