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Gelir uzman yardımcısı başvuru şartları nedir? Bakan duyurdu! 2000 personel alımı yapacak

09.12.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelir uzman yardımcısı başvuru şartları ve tarihleri araştırılıyor. Gelir uzman yardımcısı alımı ile ilgili son dakika açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapıldı. Bakan Nebati açıklamasında alımlar hakkında bilgi verdi ve şubat ayına işaret etti. Peki, Gelir uzman yardımcısı başvuru şartları nedir?

Gelir uzman yardımcısı başvuru şartları nedir? Bakan duyurdu! 2000 personel alımı yapacak

Gelir uzman yardımcısı alımı ile ilgili müjdeli haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni alımın yapılacağını duyurdu. Yayımlanacak ilanla beraber toplam 2 bin gelir uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

GELİR UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girerken ülke ekonomisindeki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşları için yeni kadroları duyurmak istediklerini belirtti.
Nebati, "Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında gelir uzman yardımcısı alımının yapılacağı 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Henüz başvuru şartları ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

gelir-uzman-yardımcısı

DAHA ÖNCE AÇIKLANAN BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve
idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık
fakültelerden birini bitirmiş olmak,
01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987
tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının
birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

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personel alımı Gelir uzman yardımcısı Nureddin Nebati

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