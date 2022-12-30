Gelir vergisi dilimleri ne kadar oldu? Vergi dilimleri 2023 açıklandı mı? Bakan Nebati’den açıklama

Gelir vergisi dilimlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Gelir vergisi dilimleri hakkında merak edilen açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati yaptığı açıklamada 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirlediklerini duyurdu.

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik. Gelir Vergisi tarifesi ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, 2'nci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, 3'üncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya çıkarıyoruz” dedi.

Bakan Nebati açıklamasına şu şekilde devam etti:

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.

Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira Gelir Vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.

Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.

Böylece, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira Yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir.

GELİR VERGİSİ NEDİR?

Gelir vergisi, gelir üzerinden verilen bir vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdı

