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GENÇ KART başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Genç Kart nedir? 18 yaşına giren gençlere yönelik uygulama!

29.09.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç kart başvuru ekranı ve detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yaşına giren gençlere yönelik yeni uygulamadan söz etmesi nedeniyle merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Genç Kart nedir? İşte detaylar...

GENÇ KART başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Genç Kart nedir? 18 yaşına giren gençlere yönelik uygulama!

Genç kart başvurularının nereden ve nasıl yapılacağı hakkında bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Genç kart 18 yaşına giren gençler için 1 yıl süreyle geçerli olacak. 18 yaşına giren gençler Genç kart ile müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek.

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GENÇ KART NEDİR?

Genç kart konusunda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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"GENÇ KART İLE MÜZE, SİNEMA, TİYATRO..."

Genç kart ile ilgili detayları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz."

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GENÇ KART BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Genç Kart, 1 yıl boyunca 18 yaşını dolduran gençler tarafından kullanılabilecek.

Müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlerden indirimli ya da ücretsiz yararlanılacak.

Genç Kart başvuru detaylarının ise önümüzdeki günlerde yapılacak açıklama ile netleşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan

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