Genç Kart nedir, nerelerde geçerli? Genç Kart alma şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

Genç Kart nasıl alınır, sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası merak edildi. Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan gençlere Genç Kart verileceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Genç Kart almak isteyen kişiler konuya dair detaylı bilgileri araştırmaya başladı. İşte Genç Kart müjdesi hakkında detaylar...

GENÇ KART ŞARTLARI NELER?

Genç Kart müjdesini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz. "

GENÇLERE ELEKTRONİK CİHAZ DESTEĞİ

Kabine kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir." ifadelerine yer verdi.



