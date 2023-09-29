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GENÇLERE 10 GB İNTERNET DESTEĞİ nasıl alınır? 10 GB ücretsiz internet ne zaman başlayacak, kimler faydalanabilecek?

29.09.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlere 10 GB internet desteği ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan TeknoFest'de yine bu konuya değindi ve "Gençlerimize yeni müjdeler verdik. Üniversiteli gençlerimize seçimde vadettiğimiz cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ücretsiz 10GB'lık internet sözümüzü tutuyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, gençlere 10 GB internet desteği nasıl alınır? 10 GB ücretsiz internet ne zaman başlayacak, kimler faydalanabilecek?

GENÇLERE 10 GB İNTERNET DESTEĞİ nasıl alınır? 10 GB ücretsiz internet ne zaman başlayacak, kimler faydalanabilecek?

Gençlere 10 GB internet desteği ile ilgili bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'te yaptığı açıklamada "Gençlerimize yeni müjdeler verdik. Üniversiteli gençlerimize seçimde vadettiğimiz cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ücretsiz 10GB'lık internet sözümüzü tutuyoruz" ifadelerini kullandı. Gençlere 10 GB internet desteği ile ilgili merak edilenler haberimizde...

GENÇLERE 10 GB İNTERNET DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Gençlere 10 GB internet hakkında ayrıntılar henüz açıklanmadı.

İlerleyen günlerde bedava internetle ilgili Bakanlıktan açıklama gelmesi bekleniyor.

AYLIK 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET ŞARTLARI NELERDİR?

Gençlere 10 GB ücretsiz internet 12 ay boyunca tanımlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulundu.

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız. "

Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."

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ücretsiz internet

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