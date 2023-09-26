Gençlere 10 GB internet ne zaman verilecek? Üniversite öğrencilerine ücretsiz internet şartları ne?

Gençlere 10 GB internet desteğinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası merak edildi. Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, öğrencilere verilecek ücretsiz internet kampanyasının detaylarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından ücretsiz internet desteğinden faydalanmak isteyen kişiler konuya dair detaylı bilgileri araştırmaya başladı. İşte öğrencilere 10 GB internet hakkında detaylar...

GENÇLERE 10 GB İNTERNET ŞARTLARI NELER?

Öğrencilere ücretsiz 10 GB müjdesini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."

GENÇLERE ELEKTRONİK CİHAZ DESTEĞİ

Kabine kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.



