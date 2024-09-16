Gençlere de emeklilik güvencesi! EYT ile yaş şartı kaldırılmıştı: Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor? Detaylar netleşti

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla birlikte yaş şartı kaldırılmıştı. Bu düzenlemeye göre, erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlamak yeterli hale geldi.

Ancak çeşitli yollarla prim kazanmak mümkün. Askerlik, doğum ve yurt dışında geçen sürelerin borçlanılması bu yollar arasında yer alıyor. Ayrıca, çalışma imkanı bulamayan ya da kendi işini kuramayan bireyler için isteğe bağlı sigorta önemli bir alternatif sunuyor.

KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTADAN YARARLANABİLİR?

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, isteğe bağlı sigorta yararlanabilmek için, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek bir işte çalışmamak, ya da ay içerisinde 30 günden az süreyle çalışmak gerekiyor. Ayrıca, malullük ya da yaşlılık aylığı almayan ve 18 yaşını dolduran bireyler isteğe bağlı sigortadan faydalanabiliyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE DETAYLAR

İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde belirtilen "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikamet ettikleri sosyal güvenlik merkezlerine başvuruda bulunabiliyorlar. Daha önce isteğe bağlı sigorta kapsamında bulunanlar ise talep dilekçesi ile başvuru yapabiliyorlar.

PRİM ÖDEMELERİ VE SİGORTANIN BAŞLANGICI

İsteğe bağlı sigorta, başvurunun SGK kayıtlarına ulaştığı tarihten itibaren başlıyor. Primler, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'si olarak hesaplanıyor. Bu oran, yüzde 20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarını, yüzde 12 ise genel sağlık sigortası primini kapsıyor. Prim ödemeleri belli bir süre yapılmadığında ise sigortalılık sona ermiyor; 12 ay içinde ödeme yapılmadığında yalnızca o döneme ait prim ödenemiyor.

SİGORTALILIĞIN SONLANMASI

İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının talebiyle, primi ödenmiş son günü takip eden günden itibaren sona erebiliyor. Ayrıca, aylık talebinde bulunan bireylerin aylığa hak kazanması durumunda sigortalılık, talep tarihinden itibaren sona eriyor. Ölen sigortalılar için ise sigortalılık, ölüm tarihiyle birlikte sona eriyor. İsteğe bağlı sigorta, özellikle belirli bir işte çalışmayan ya da eksik prim günleri olan bireyler için emeklilik yolunda önemli bir adım sunuyor. Bu imkan, bireylerin sigortalılık sürelerini borçlanma ve prim ödemeleriyle tamamlamalarına olanak sağlıyor.