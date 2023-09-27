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Gençlere indirimli telefon tartışmalarına Cüneyt Özdemir de katıldı! Videoları izletip, 'Çok da şey yapmamak gerekiyor' diye bitirdi

27.09.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversiteli gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışıyla ilgili açıklaması gündem oldu. Söz konusu düzenlemeyle birlikte fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği verileceği açıklandı. Erdoğan'ın açıklaması sonrası sosyal medya ise ikiye bölündü. Gelen tepkilere değinen gazeteci Cüneyt Özdemir ise "İşte şimdi millet de dalgasını geçmeye başladı" diye konuştu.

Gençlere indirimli telefon tartışmalarına Cüneyt Özdemir de katıldı! Videoları izletip, 'Çok da şey yapmamak gerekiyor' diye bitirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaadi olan üniversiteli gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışına yönelik düzenlemenin detaylarını açıkladı. Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlere piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği verileceğini duyurdu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar' açıklaması, sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Bir kesim verilen seçim vaadinin yerine getirildiğine dikkat çekerken diğer bir kesim ise 9 bin 500 TL'nin altında gençlerin ihtayçlarını tatmin edebilecek telefon ve bilgisayar olmadığını savundu.

Sosyal medyada gelen tepkileri YouTube'daki programında gösteren gazeteci Cüneyt Özdemir de "9 bin 500 TL'ye ise alacağınız telefonlar da çok fazla değil. İşte şimdi millet de dalgasını geçmeye başladı. Benim aklımsa iki tarafa birden gidiyor." diye konuştu.

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Özdemir'in dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"ASGARİ ÜCRETLİNİN İPHONE 15 ALMASI İÇİN 7-8 AY ÇALIŞMASI GEREKİYOR"

"9 bin 500 TL'lik bölüm her yerde haber oldu. Çünkü şu anda herkesin hayallerinde iPhone var. Tamam iPhone 15 herkesin biraz daha hayallerinin ötesi bir şeye dönüşmüş durumda gerçe. Çünkü asgari ücretli bir işte çalışan biri şu an iPhone 15 almak için 7-8 ay çalışması gerekiyor Türkiye'de. Ama yinede iPhone 12- 13 var.

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"MİLLET DALGASINI GEÇMEYE BAŞLADI"

9 bin 500 TL'ye ise alacağınız telefonlar da çok fazla değil. İşte şimdi millet de dalgasını geçmeye başladı. Benim aklımsa iki tarafa birden gidiyor.

Bir yandan ya evet herkes iPhone sahibi olmak zorunda değil ama diğer yandan da madem böyle bir vaat veriliyor o vaadi de seçim öncesinde öyle vermemek gerekiyor. Diyeceksin ki 'Bazı telefonlara, bazı bilgisayarlara. Onu demeyip 'biz indirim yapacağız' dediğiniz zaman, herkes işte dalgasını geçiyor.

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Ama yinede indirimli vergisiz telefon vaadi gerçekleşmiş mi gerçekleşmiş. Çok da şey yapmamak gerekiyor."


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