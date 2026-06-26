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Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 antrenör alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 1200 antrenör istihdam edilecek. Başvuru şartları ve tarihleri, Resmi Gazete'de duyuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 antrenör alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Cansu Çamcı

Gençlik ve Spor Bakanlığı yüzlerce personel alımı yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere antrenör alımı yapılacağını duyurdu.

BAKAN DUYURDU: 1200 SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALINACAK

Bakan Osman Aşkın Bak, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "GSB ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. 56 spor dalında 1022 antrenör, 29 spor dalında ise millilik kapsamında 178 antrenör olmak üzere toplamda 1200 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İLAN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 Yılı Sözleşmeli Antrenör Alımı ve 2026 Yılı Millilik Kapsamında Sözleşmeli Antrenör Alımına ilişkin duyurular, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak boş kontenjan sayısının 3 katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre 56 spor dalında toplam 1022 sözleşmeli antrenör alımı yapılacak.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde mezkur esasların ek 2'nci maddesinde yer alan öncelik ve sıralama esasına göre millilik şartlarını taşıyanlar arasından ilan edilen spor dalı ve kontenjan sayısınca da 29 spor dalında toplam 178 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanlığı
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