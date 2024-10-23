Gerçekleşirse 8 bin 500 TL... 'Asgari ücrette pazarlık bu rakamla başlayacak' Beklentiler 2 rakamda yoğunlaştı

Asgari ücret ne kadar olacak? Türkiye'nin ekonomi gündeminin en önemli konu başlıklarından bir tanesi yeni asgari ücret. Asgari ücret zammı ile ilgili çok sayıda tahmin konuşulurken beklentiler de şekillenmeye başlıyor. Asgari ücret görüşmelerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Asgari ücreti belirlemek için aralık ayı başında bu süreci başlatacağız. Çalışanların satın alma gücünü korumak önemli. Ekonomimizin genel istikrarına zarar vermeyecek bir düzeyde belirleneceğini umut ediyorum” şeklinde konuşmuştu. Bir yandan da 2025 asgari ücretin gerçekleşen enflasyon ve hedeflenen enflasyon üzerinden belirleneceği konuşulurken Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon 41.5 olarak öngörülmüştü. 2025 enflasyon hedefi ise yüzde 17.5 olarak belirlendi. Şimdi, yeni asgari ücretin hedeflenen enflasyondan mı gerçekleşen enflasyondan mı belirleneceği merak konusu. Asgari ücrette yüzde 50’lik farkla 25 bin 503 TL seviyelerinde bir zam gerçekleşirse 2024 asgari ücrete göre 8 bin 501 TL bir artış söz konusu olabilir.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Milliyet'in haberine göre; Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "2024 yıl sonu gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 40 ile yüzde 45 arasında olacağını tahmin ediyorum. 2025 yılı hedeflenen enflasyon ise OVP’de yüzde 17,5 üzerinden değerlendirilmektedir.

Asgari ücretin tanımı ilgili yönetmelik doğrultusunda “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak değerlendirilmiştir.

Yazılı ve görsel basında çeşitli şirket başkanları ve organize olmuş işveren dernek temsilcileri, hatta uluslararası kredi derecelendirme şirketleri 2025 yılı asgari ücret artışı ile ilgili tahminlerde bulunmaktadır.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Burada da iki kesim ortaya çıkmaktadır. Yurt dışı merkezli bankacılık ve piyasa ekonomistleri tavsiyelerinde asgari ücret için en fazla yüzde 30’luk bir artışı öngörüyor. Yurt içi kurumsal şirket yöneticileri ise yüzde 50‘ye göre bir sonraki bütçelerini ayarladıklarını belirtiyor.

"2025 YILI İÇİN DE TEK ZAM İLE SÜREÇ YÖNETİLECEKTİR"

Orta Vadeli Program'da, “Ücret fiyat sarmalının önlenmesine yönelik asgari ücret artışlarının dezenflasyon süreciyle uyumu gözetilmeye devam edilecektir” denilmiştir. Burada enflasyon verileri belirleyici nokta olacaktır. 2025 yılı için de tek zam ile süreç yönetilecektir.

PAZARLIKLAR HANGİ RAKAMLA BAŞLAR?

Pazarlık süreci gösterge rakamı olan enflasyon verisi ile başlayacaktır. Asgari ücrette pazarlıkların yüzde 40 oranı üzerinden 23 bin 802 TL ile başlayacağını tahmin ediyorum.

"HER YÜZDE 10'LUK BİR ARTIŞ, İŞ VERENE YAKLAŞIK 2 BİN 500 TL MALİYET OLARAK GERİ DÖNÜYOR"

Asgari ücrette biz hep net rakamı konuşmaktayız. Fakat bunun brüt rakamı, bir de işveren maliyeti kısmı mevcut. Şu şekilde bir hesaplama ile detaylandıracak olursak her yüzde 10’luk bir artış işverene yaklaşık 2.500 TL maliyet olarak geri dönmektedir.

ASGARİ ÜCRETTE 2 FARKLI TAHMİN

Beklentim bu rakamı pazarlık ederken hem işçi hem işvereni zora sokmamak, dengeli bir süreç izlenerek karara bağlanmasıdır. Ücret düşük olursa özellikle dar gelirli olan asgari ücretlileri biraz daha zora sokacaktır, ücret yüksek olursa işverenlerin işçi çıkarıp küçülmeye gidileceği unutulmamalıdır. Rakamlarla ifade edersek asgari ücretin yüzde 45’lik farkla 24 bin 652 TL’ye veya yüzde 50’lik farkla 25 bin 503 TL seviyelerine geleceğini düşünmekteyim."