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Geri dönüşümün de böylesi... Çöpten kahve posası topladılar sonra karton ambalajı yaptılar Maliyetleri yüzde 30 düştü

20.10.2024 13:29
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Denizli'de bir ambalaj firması, kentteki kafelerden topladığı kahve posasını koruyucu karton ambalaj üretiminde kullanmaya başladı. Firmanın sürdürülebilirlik müdürü Eda Özay, "Denizli'deki yerel kahvecilerden bu posaları toplayarak önce bir deneme yaptık. Sonra da baktık ki çok kabul görüyor üretime geçtik" ifadelerini kullandı ve maliyetlerin yüzde 30 oranında düştüğünü de aktardı.

Geri dönüşümün de böylesi... Çöpten kahve posası topladılar sonra karton ambalajı yaptılar Maliyetleri yüzde 30 düştü

Denizli'de Merkezefendi ilçesinde 3 yıl önce yumurta viyolü (kasecikleri bulunan koruma kabı) üretimi yapmaya başlayan firma, zaman içerisinde ürün çeşidini artırdı. AR-GE çalışmaları da yapan firma Pamukkale Üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesindeki ofisinde geri dönüşüm üzerine projeler yürüttü.

AA-20241020-35962593-35962589-KAHVE_POSASINI_KARTON_AMBALAJ_URETIMINDE_KULLANAN_FIRMA_MALIYETI_DUSURDU

ÇÖPTEN KAHVE POSASI TOPLADILAR

Bu kapsamda kahve posalarındaki selülozdan yararlanmak için çalışan firma yetkilileri, kentte kafelerde çöpe atılan kahve posalarını üretime dahil etmeye karar verdi. Kafelerden toplanan kahve posalarını karton hamuruyla karıştıran firma, böylece selüloz maliyetini yüzde 30 azalttı.

Şirketin sürdürülebilirlik müdürü Eda Özay, artan kahve tüketimine bağlı olarak kahve posası miktarının da arttığını söyledi.

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Bir atığı geri dönüştürerek çevreci bir yaklaşım ortaya koymak istediklerini ifade eden Özay, "Bizim de ofisimizde çok fazla kahve tüketilmekte ve posalarını her gün çöpe atmaktaydık. Daha sonra 'Bu posaları nasıl geri dönüştürebilir ve çevreye geri kazandırabiliriz?' fikri ortaya çıktı. Bu yöntemle biz viyolle posayı karıştırdık. Denizli'deki yerel kahvecilerden bu posaları toplayarak önce bir deneme yaptık. Sonra da baktık ki çok kabul görüyor üretime geçtik" diye konuştu.

AA-20241020-35962593-35962583-KAHVE_POSASINI_KARTON_AMBALAJ_URETIMINDE_KULLANAN_FIRMA_MALIYETI_DUSURDU

TÜKETİCİ SICAK BAKIYOR

Özay, üretimde selüloz içeren atık kağıt yerine selüloz içeren kahve posasını kullandıklarını belirterek, bu sayede maliyetlerinin yüzde 30 aşağı çekildiğini söyledi.
Geri dönüşüm viyollerin tüketicide de olumlu karşılık bulduğunu kaydeden Özay, kentteki kafelerin de kendilerine yardımcı olduğunu, atıkların bedelsiz olarak alındığını anlattı.

Özay, günlük 6 ton selüloz kullanarak 15 bin adet viyol üretimi yaptıklarını ve katma değer kattıkları ürünlerini iç piyasanın yanında İtalya ve Almanya'ya da gönderdiklerini sözlerine ekledi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli kahve posa
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