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Gerilim sonrası S&P'den İsrail kararı! Kredi notunu düşürdü

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.04.2024 07:52
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), artan jeopolitik risk nedeniyle İsrail'in "AA-" olan kredi notunu "A+"ya indirdi. İsrail geçtiğimiz günlerdeki İran saldırısının misillemesini Cuma sabahının erken saatlerinde başlattı. İsrail'de sirenler çalarken İran'da tüm uçuşlar iptal edildi.

Gerilim sonrası S&P'den İsrail kararı! Kredi notunu düşürdü

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasında gerilim yeniden tırmandı. İsrail füzeleri sabahın erken saatlerinde İran'ı vurdu. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İsrail'in uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notunun "AA-"den "A+"ya, düşürüldüğü, not görünümünün de "negatif" olduğu belirtildi.

"JEOPOLİTİK RİSKLER DAHA DA YÜKSELDİ"

İran'la karşı karşıya gelmelerin son dönemde artmasının İsrail için yüksek olan jeopolitik riskleri daha da yükselttiğine dikkat çekilen açıklamada, daha geniş bir bölgesel çatışmanın önleneceğinin beklendiği, ancak S&P'nin askeri faaliyetlerin altı aydan daha fazla sürmeyeceğine dair önceki varsayımına rağmen, çatışmaların 2024 boyunca devam edecek gibi göründüğü aktarıldı.

SAVUNMA HARCAMALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, çoğunlukla artan savunma harcamalarının bir sonucu olarak İsrail'in genel bütçe açığının 2024'te gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 8'ine kadar yükseleceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Daha geniş bir bölgesel çatışmanın S&P'nin temel senaryosu olmadığına işaret edilen açıklamada, ancak geniş bir bölgesel çatışmanın, İsrail'in güvenlik durumu ve dolayısıyla ekonomik, mali ve ödemeler dengesi parametreleri üzerinde daha fazla maddi olumsuz etki oluşturabileceği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail ekonomisinin 2023'teki yüzde 2'nin ardından bu yıl yüzde 0,5 büyümesinin beklendiği, geçen yılın son çeyreğinde ise ülke ekonomisinin yüzde 5,7 daraldığı ifade edildi

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Standard & Poor’s kredi notu
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