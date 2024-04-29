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Getir, Avrupa ve ABD için kararını verdi! Pazardan çıkıyorlar, işte nedeni

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.04.2024 14:15
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Getir, Türkiye’ye odaklanmak için, gelirlerinin yüzde 7’sini elde ettiği Avrupa ve ABD’den çıkacağını açıkladı.

Getir, Avrupa ve ABD için kararını verdi! Pazardan çıkıyorlar, işte nedeni

Getir İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD’den çıkma kararını açıkladı. Getir’in ABD’deki iştiraki FreshDirect ise faaliyetlerine devam edecek.

Gelirlerinin yüzde 7’sini çıkmakta olduğu pazarlardan elde ettiğini açıklayan Getir, bu kararın Türkiye’ye odaklanmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Buna paralel olarak Getir, Mubadala ve G Squared’den yeni bir finansman sağladı. Getir, bu finansmanı Türkiye’deki işlerindeki rekabetçi konumunu güçlendirmek için kullanacak. Getir İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD’deki tüm çalışanlarına, bugüne kadarki gayretli ve özverili çalışmaları için teşekkür ettiğini belirtti.

(İHA)


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Getir Avrupa abd
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