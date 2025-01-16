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Getir'e çökmek istiyorlar! İmza sonrası ortalık karıştı... Nazım Salur sosyal medyadan duyurdu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
16.01.2025 10:33
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Getir uygulamasının kurucusu Nazım Salur'ın yaptığı paylaşım bir anda gündem yarattı. Şirketin yemek ve dağıtım bölümünü yöneten BAE'li Mubadala’ya yönelik suçlamalarda bulunan Salur, "Bize çökmeye çalışıyorlar" dedi. Hukuki süreci de başlattıklarını duyuran Salur, ileride daha detaylı açıklama yapacağını da söyledi.

Getir'e çökmek istiyorlar! İmza sonrası ortalık karıştı... Nazım Salur sosyal medyadan duyurdu

Market ve yemek teslimat uygulaması Getir'in imzaladığı anlaşma sonrası sular bir türlü durulmazken; ortalık fena karıştı. Getir'in kurucularından Nazım Salur, Birleşik Arap Emirlikleri devlet fonu Mubadala arasında yapılan anlaşmanın bozulduğunu belirterek; BAE'li fonun yaptıkları anlaşmayı yok saydıklarını ve haklarına çökmeye çalıştığını söyledi.

GETİR'İN KURUCUSU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Getir’in kurucusu Nazım Salur, şoke eden açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Özellikle pandemi döneminde büyüme yaşayarak dünyaya açılan Getir’in; yemek ve dağıtım bölümünü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet fonu Mubadala’ya devretmişti.

nazım

ÇOĞUNLUK MUBADALA'NIN ELİNDE

250 milyon dolarlık son yatırımı ile şirketin çoğunluk yapısını eline geçiren yatırım fonu Mubadala'ya yönelik Getir'in kurucu ismi Nazım Salur tarafından dikkat çeken bir suçlama yöneltildi.

"HAKLARIMIZA ÇÖKMEK İSTİYORLAR"

Salur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "BAE devlet fonu Mubadala, Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık. İleride daha detaylı açıklamaları da yapacağız" ifadelerini kullandı.

GFDDH

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri Getir
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