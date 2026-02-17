Getir'in kurucuları Salur ve Borancılı'dan Mubadala'ya 700 milyon dolarlık dava

Financial Times’ta yer alan habere göre, davada şirketin zorlu finansal süreçten geçerek yeniden yapılandırıldığı dönemdeki varlık paylaşımına odaklanıldığı belirtildi. Kurucular Nazım Salur ve Serkan Borancılı, yeniden yapılandırma sonrasında kendilerine yalnızca “en az kârlı” varlıklar olarak nitelendirdikleri FreshDirect ve n11’in devredildiğini belirtti.

Salur ve Borancılı, aralarında Getir Finans’ın da bulunduğu ve kendilerine söz verildiğini savundukları diğer değerli varlıkların ise henüz teslim edilmediğini belirtti. FT’ye açıklama yapmayı reddeden Mubadala’nın davaya ilişkin resmi bir savunma sunmadığı ifade edildi.

Pandemi döneminde 12 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak “decacorn” unvanı alan Getir, küresel ekonomik koşulların değişmesi ve artan faiz oranlarıyla birlikte 2023’ten itibaren zorlu bir sürece girdi. Şirket, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD pazarlarından çekilme kararı alırken, nakit ihtiyacı ve operasyonel kayıplar nedeniyle ana yatırımcısı Mubadala ile yeniden yapılandırma görüşmelerine başladı.

2024 ortasında yapılan anlaşmayla Mubadala, Getir’in Türkiye’deki ana market ve yemek teslimatı işinde çoğunluk hissesi ve yönetim kontrolünü devraldı. Anlaşma, grubun Mubadala kontrolündeki ana operasyonlar ile kurucuların yönetiminde kalacak yan iştirakler olarak ikiye ayrılmasını öngördü. Ancak varlıkların değeri ve devir süreçlerine ilişkin görüş ayrılıkları taraflar arasında anlaşmazlığa yol açtı.

