Getir'in kurucuları Salur ve Borancılı'dan Mubadala'ya 700 milyon dolarlık dava

Getir’in kurucuları Nazım Salur ve Serkan Borancılı, şirketin yeniden yapılandırılma sürecinde vaat edilen varlıkların teslim edilmediği gerekçesiyle Abu Dabi merkezli varlık fonu Mubadala’ya karşı harekete geçti. Salur ve Borancılı 700 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Ufuk Dağ

Financial Times’ta yer alan habere göre, davada şirketin zorlu finansal süreçten geçerek yeniden yapılandırıldığı dönemdeki varlık paylaşımına odaklanıldığı belirtildi. Kurucular Nazım Salur ve Serkan Borancılı, yeniden yapılandırma sonrasında kendilerine yalnızca “en az kârlı” varlıklar olarak nitelendirdikleri FreshDirect ve n11’in devredildiğini belirtti.

MUBADALA SAVUNMA SUNMADI

Salur ve Borancılı, aralarında Getir Finans’ın da bulunduğu ve kendilerine söz verildiğini savundukları diğer değerli varlıkların ise henüz teslim edilmediğini belirtti. FT’ye açıklama yapmayı reddeden Mubadala’nın davaya ilişkin resmi bir savunma sunmadığı ifade edildi.

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

Pandemi döneminde 12 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak “decacorn” unvanı alan Getir, küresel ekonomik koşulların değişmesi ve artan faiz oranlarıyla birlikte 2023’ten itibaren zorlu bir sürece girdi. Şirket, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD pazarlarından çekilme kararı alırken, nakit ihtiyacı ve operasyonel kayıplar nedeniyle ana yatırımcısı Mubadala ile yeniden yapılandırma görüşmelerine başladı.

2024 ortasında yapılan anlaşmayla Mubadala, Getir’in Türkiye’deki ana market ve yemek teslimatı işinde çoğunluk hissesi ve yönetim kontrolünü devraldı. Anlaşma, grubun Mubadala kontrolündeki ana operasyonlar ile kurucuların yönetiminde kalacak yan iştirakler olarak ikiye ayrılmasını öngördü. Ancak varlıkların değeri ve devir süreçlerine ilişkin görüş ayrılıkları taraflar arasında anlaşmazlığa yol açtı.

GETİR VE MUBADALA ARASINDA YAŞANANLAR

Pandemi döneminde 12 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak “decacorn” unvanını alan Getir, küresel ekonomik şartların değişmesi ve artan faiz oranları nedeniyle 2023 yılından itibaren çalkantılı bir sürece girmişti. İngiltere, Almanya, Hollanda ve son olarak ABD pazarından peş peşe çekilme kararı alan şirket, nakit ihtiyacı ve operasyonel kayıplar nedeniyle ana yatırımcısı olan Abu Dabi merkezli Mubadala ile masaya oturmuştu.

2024 yılının ortalarında gerçekleşen büyük yeniden yapılandırma anlaşmasıyla Mubadala, Getir’in Türkiye’deki ana market ve yemek teslimatı işinde çoğunluk hissesini ve yönetim kontrolünü devraldı.

Bu anlaşma, grubun iki ana yapıya bölünmesini öngörüyordu: Mubadala kontrolündeki ana operasyonlar ve kurucu ortaklar Nazım Salur ile Serkan Borancılı’nın yönetiminde kalacak olan diğer yan iştirakler. Ancak kağıt üzerindeki bu ayrılık, taraflar arasında varlıkların değeri ve devir süreçleri konusunda derin bir görüş ayrılığına yol açtı.

Getir dava
