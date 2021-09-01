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Getir, N11'e ortak oluyor

01.09.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Getir Kurucusu Nazım Salur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Getir'in elektronik ticaret platformu N11'e stratejik yatırım yapacağını duyurdu.

Getir, N11'e ortak oluyor

Getir, Türkiye’nin öncü alışveriş platformlarından N11’e ortak olmak için ön görüşmeleri tamamladı. Yurt içinde ve yurt dışında hızlı büyümesini sürdüren Getir, n11 ile olası ortaklık ve iş birliği opsiyonları için kapsamlı incelemelerde bulunuyor.

Dünyada bir ilki 2015 yılında Türkiye’de başlatarak ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, Türkiye’nin öncü açık pazar konseptli alışveriş platformlarından N11’in hisselerini kısmi satın alma işlemleri için kapsamlı inceleme sürecini başlattı. Son dönemde yurt dışındaki önemli stratejik hamlelerde bulunan Getir bu işlem ile birlikte Türkiye’deki en büyük yatırımını yapmış olacak.

Doğuş Grubu ile Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Group’un ortaklığında Doğuş Planet çatısı altında Mart 2013’te kurulan N11, 20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla iş ortağını 23 milyondan fazla kullanıcıyla buluşturuyor.

GETİR KURUCUSU NAZIM SALUR: ÖNGÖRÜŞMELER TAMAM

Getir kurucusu Nazım Salur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öngörüşmelerin tamamlandığını, işin imzaya kaldığını açıkladı.

Kaynak: AA

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n11
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