FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Gıda denetimlerinin yarıya yakını toplu tüketim yerlerinde yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, temmuzda 105 bin 810 denetim gerçekleştirirken en fazla incelemenin 47 bin 517 ile toplu tüketim yerlerine yapıldığı görüldü.

Gıda denetimlerinin yarıya yakını toplu tüketim yerlerinde yapıldı

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen ay gıda işletmelerine toplam 105 bin 810 resmi kontrol gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 207 milyon 373 bin 359 lira idari para cezası kesildi.

Kontroller neticesinde 2 bin 519 idari yaptırım uygulanırken 29 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Denetimlerin yüzde 44,9'unun toplu tüketim yerlerine yapıldığı görüldü. Toplu tüketim yerlerine 47 bin 517 denetim gerçekleştirilirken 762 idari yaptırım uygulandı. 2 işletme hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. 35 milyon 347 bin 98 lira idari ceza kesildi.

Gıda satış işletmelerine 42 bin 15 denetim yapılırken bunun toplam denetim içindeki payı yüzde 39,7 oldu. 957 idari yaptırım uygulanırken 8 suç duyurusu gerçekleştirildi. Denetimler sonucu bu işletmelere yönelik 46 milyon 146 bin 74 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin 16 bin 278'i gıda üretim yerlerine yapıldı. Bunların toplam denetim içindeki payı yüzde 15,4 olurken 125 milyon 880 bin 187 lira ile en fazla idari ceza gıda üretim yerlerine kesildi. 800 idari yaptırım uygulanırken 19 işletme hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

7 AYDA 731 BİN 568 GIDA İŞLETMESİ DENETLENDİ

Gıda işletmelerine yapılan denetimler ocak-temmuz döneminde de ön plana çıktı. 7 aylık dönemde gıda işletmelerine yönelik 731 bin 568 denetim gerçekleştirildi. 15 bin 291 idari yaptırım uygulanırken 346 suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu dönemde 1 milyar 320 milyon 917 bin 879 lira ceza kesildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İTO Başkanı Avdagiç'ten faiz ve enflasyon tahmini!İTO Başkanı Avdagiç'ten faiz ve enflasyon tahmini!
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı denetim gıda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Aldığı emekli maaşını açıkladı! 'Emekliyim, geçinemiyorum' diyen vatandaşa verdiği tepki gündem oldu

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Yeni alıp 20 km gittiği araba yandı! 'Full ekspertiz yaptırdık, 20 dakikada geldiği durum bu'

Yeni alıp 20 km gittiği araba yandı! 'Full ekspertiz yaptırdık, 20 dakikada geldiği durum bu'

90 liralık kahveye 470 TL hesap geldi!

90 liralık kahveye 470 TL hesap geldi!

Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

İş kurmak için satmıştı, 41 yıl sonra buldu!

İş kurmak için satmıştı, 41 yıl sonra buldu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.